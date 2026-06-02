Solidarité : Pour un Burkina Faso plus humain avec la plateforme digitale « DEME SIRA »

Le Lieutenant-colonel Passowendé Pélagie Kabré/Kaboré, ministre de la Famille et de la Solidarité, et Dr Aminata Zerbo/Sabané, ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, ont officiellement lancé la plateforme digitale « DEME SIRA », ce mardi 2 juin 2026 à Ouagadougou.

Dans la dynamique du renforcement de la solidarité nationale, le gouvernement burkinabè, à travers le ministère de la Famille et de la Solidarité et le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, entend « rapprocher les besoins des bonnes volontés ».

Pour ce faire, une innovation a été mise en place : la plateforme digitale « DEME SIRA ». Selon le Lieutenant-colonel Passowendé Pélagie Kabré/Kaboré, ministre de la Famille et de la Solidarité, cette plateforme n’est pas qu’un simple outil numérique. Elle est, a-t-elle souligné, l’expression d’une vision.

« La vision d’un Burkina Faso où chaque Burkinabè, où qu’il se trouve, peut directement participer à l’effort national de solidarité ; la vision d’un Burkina Faso où la technologie devient un instrument de cohésion sociale, de mobilisation citoyenne et de souveraineté nationale ; la vision d’un Burkina Faso où la solidarité n’est plus seulement un élan du cœur, mais une force organisée capable de renforcer durablement les conditions de vie des populations », a-t-elle déclaré.

« DEME SIRA », a poursuivi la ministre, est un pont entre les besoins et les bonnes volontés. Elle permet de transformer la compassion en action, l’engagement en résultats et la solidarité en un impératif commun, a-t-elle expliqué.

Mme la ministre s’est, en outre, voulue rassurante quant au choix de cette plateforme. « En faisant le choix de cette plateforme, nous faisons le choix d’une solidarité moderne, organisée, sécurisée et transparente. Une solidarité où chaque contribution pourra être tracée, où chaque action sera visible et où chaque geste posé produira un impact réel dans la vie des populations », a-t-elle affirmé.

Passowendé Pélagie Kabré/Kaboré a par ailleurs lancé un appel à tous les Burkinabè et à toutes les bonnes volontés afin qu’ils deviennent des acteurs de la résilience nationale, en rejoignant cette dynamique de solidarité digitale accessible à l’adresse : https://www.solidarite.gov.bf.

L’ambition, a-t-elle indiqué, est de faire de cette plateforme un instrument durable de mobilisation sociale, de redevabilité et de transformation humaine.

« Nous voulons que chaque contribution puisse se traduire concrètement par une famille accompagnée, un enfant protégé, une femme autonomisée, une personne déplacée relevée, un village reconstruit et une communauté soutenue », a-t-elle en somme affirmé.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24