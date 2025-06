La diaspora burkinabè de France se mobilise pour les enfants : Le concert de Smarty rapporte gros

publicite

Une délégation burkinabè, en mission à Paris du 28 mai au 2 juin 2025, a rendu compte au ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, le Mercredi 18 juin 2025, des succès de sa campagne de mobilisation. L’objectif était de sensibiliser et collecter des fonds auprès de la diaspora pour soutenir les enfants du Burkina Faso.

La délégation a pu rencontrer la communauté burkinabè, à qui elle a présenté le projet de mobilisation des ressources, et sensibiliser cette diaspora sur les enjeux humanitaires touchant les enfants au Burkina Faso.

La mission de Paris a permis de renforcer la collaboration entre l’État burkinabè, l’UNICEF et les communautés burkinabè vivant en France, et ce grâce au concert de l’artiste SMARTY au Casino de Paris, qui a mobilisé fortement la diaspora burkinabè et les sympathisants du Burkina Faso.

Du compte-rendu fait par la délégation au ministre en charge des Affaires étrangères hier 18 juin 2025, il ressort un fort intérêt de la diaspora à s’engager dans des projets à impact visible, notamment en matière d’éducation des enfants, et une nécessité d’intégrer les délégués au HCBE dans tous les processus de mobilisation comme des relais terrain.

Karamoko Jean Marie TRAORE a félicité la délégation pour le travail abattu, qui a permis de mettre le Burkina Faso sous les feux des projecteurs.

« Vous avez contribué à changer le regard sur le Burkina Faso; c’est un travail de rayonnement de notre pays que vous avez fait et je vous félicite pour cela », a laissé entendre le Chef de la diplomatie burkinabè à la délégation conduite par l’artiste SMARTY.

Ce concert aura donc permis de mobiliser des Fonds pour la cause des enfants, et de susciter l’adhésion et la mobilisation de la diaspora burkinabè à la dynamique actuelle impulsée par les plus hautes autorités de notre pays.

Le ministère en charge des Affaires étrangères a été représenté à cet événement, par Wendegoudi Jacqueline OUEDRAOGO, Directrice de la Promotion Economique et des Investissements de la Diaspora, à la Direction générale des Burkinabè de l’Extérieur, ainsi que des représentants de l’ambassade et du consulat général du Burkina Faso à Paris.

Source : DCRP/MAECR-BE