Orchestre de la Présidence du Faso : Une première sortie réussie avec maestria à Pô !

L’orchestre de la Présidence du Faso a réalisé son concert inaugural dans la nuit du dimanche 15 juin 2025 à la Place Nemaro de Pô sous le regard d’un public admirateur.

Selon le chef d’orchestre de la Présidence du Faso, le Capitaine Aimé Césaire OUÉDRAOGO, le baptême de feu de l’orchestre se tient en marge de la sortie de la 24e promotion de l’Académie militaire Georges-NAMAONO dans la ville de Pô, une « ville historique d’où est partie la Révolution de Thomas SANKARA ».

Sur scène et pendant plus de deux heures d’horloge, l’orchestre de la Présidence du Faso a interprété avec maestria des œuvres nationales emblématiques, de grandes œuvres classiques de la musique africaine et un répertoire international devant une population de Pô sortie massivement pour l’occasion.

Baptisée « Concert de la résilience et du triomphe », cette première sortie officielle de l’orchestre de la Présidence du Faso « est un acte de foi de notre capacité collective à transcender les épreuves et à faire triompher les valeurs de paix, d’unité et de dignité », soutient le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed KAM.

A l’issue de la prestation, le chef d’orchestre a exprimé sa satisfaction d’avoir exécuté une quarantaine d’œuvres du terroir burkinabè et d’un répertoire panafricain et international.

Selon le Capitaine Aimé Césaire OUÉDRAOGO, « la remise en selle de l’orchestre de la Présidence du Faso au moment où notre patrie combat résolument l’hydre terroriste sous toutes ses formes indique que nous résistons, nous combattons et nous vaincrons très prochainement avec aussi notre patrimoine immatériel ».

Rattaché à l’État-Major particulier de la Présidence du Faso, l’orchestre a pour entre autres missions, d’assurer, à la demande, le bon déroulement et l’exécution pratique des cérémonies militaires ou civiles d’envergure nationale, de contribuer au rayonnement de l’image de la Présidence du Faso sur le plan national et international, de promouvoir la culture burkinabè et de participer au soutien moral et psychologique des troupes.

L’orchestre de la Présidence du Faso est le fruit de la vision stratégique du Président du Faso pour la promotion de l’excellence artistique et la célébration de notre patrimoine culturel. Cet ensemble musical créé par décret le 13 février 2025 par le Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ est composé de cinq sections : une section d’instruments traditionnels, une section rythmique, une section d’instruments à vent, une section de cordophones et une section de choristes.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso