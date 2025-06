Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose : Le message du ministre de la santé

publicite

Ceci est le message du ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose.

Chaque année, à la date du 19 juin, le monde entier célèbre la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Le Burkina Faso, à l’instar des autres pays du monde, prend part à cette importante commémoration qui constitue une occasion privilégiée de sensibilisation, de solidarité et d’engagement.

Cette année, ladite journée est commémorée au Burkina Faso sous le thème : « ensemble, faisons de la lutte contre la drépanocytose une réalité ».

Prendre en charge la drépanocytose : un enjeu de santé publique mondial et national.

Chaque année, plus de 300 000 enfants naissent avec une forme majeure de la drépanocytose dans le monde. Environ 75 % de ces naissances ont lieu en Afrique subsaharienne où la maladie est la plus fréquente.

Au Burkina Faso, l’étude menée de 2015 à 2019 par SAWADOGO et col. révèle une incidence de la drépanocytose de 1,9%. Celle des hémoglobinopathies (SS, SC, CC) était de 2,9%. L’enquête de prévalence réalisée par le Ministère de la Santé en 2020 notait une prévalence de 4,63%.

La prise en charge de la drépanocytose se fait aux différents niveaux de soins. Bien que cette maladie ne soit pas actuellement guérissable en dehors des exceptionnels cas de greffe de moelle, des mesures de lutte axées sur la prévention, le traitement et le soutien peuvent être mis en place à tous les niveaux pour permettre d’améliorer aussi bien la qualité de la vie que l’espérance de vie des personnes souffrant de drépanocytose.

Aussi, pour une meilleure lutte contre la drépanocytose, les mesures préventives doivent être privilégiées. Il s’agit notamment de la prévention primaire par le dépistage pour un choix éclairé des couples avant le mariage, le conseil génétique aux couples à risque, le dépistage néonatal et un suivi médical régulier pour la prévention des complications cérébrales, neurologiques, spléniques, osseuses, oculaires, rénales, cutanées, etc.

Cependant, nous devons aller plus loin. La lutte contre la drépanocytose doit être multisectorielle, intégrant aussi bien les ministères en charge de l’éducation, de la jeunesse, de la recherche, que les associations de patients et les partenaires internationaux. Ensemble, nous devons briser les tabous, renforcer la prévention, faciliter l’accès aux soins et soutenir la recherche.

Les causes majeures et les tendances préoccupantes

La drépanocytose est une maladie héréditaire à transmission autosomique récessive caractérisée par la présence dans les hématies d’une hémoglobine anormale ayant la mutation S. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que le nombre de naissances avec drépanocytose pourrait augmenter de 30 % d’ici 2050 si des mesures de prévention et de contrôle ne sont pas intensifiées.

Les actions engagées par le gouvernement

Au Burkina Faso, le diagnostic est disponible dans les centres médicaux et les hôpitaux. Avec l’appui des partenaires, le dépistage néonatal, le dépistage précoce et celui des femmes enceintes sont réalisés dans certaines structures de santé par le test de diagnostic de la drépanocytose dans sept (07) régions que sont le Centre, les Hauts-Bassins, la Boucle du Mouhoun, les Cascades, le Centre-Est, le Centre- sud et le Nord. Il en est de même de la prise en charge et du suivi des patients par la mise à disposition de médicaments, de vaccins et la subvention d’examen de suivi dans les structures concernées. En outre, la gratuité des soins mis en place en 2016, pour les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes participe à l’amélioration de la prise en charge des patients drépanocytaires.

Les perspectives de mon département

En perspectives le Ministère de la Santé envisage à court terme :

l’extension du dépistage néonatal, du dépistage précoce chez les femmes enceintes dans les régions du Centre-Ouest et du Centre-Nord par les tests de diagnostic rapide de la drépanocytose ;

le plaidoyer en collaboration avec d’autres pays pour la réduction du coût du traitement du fond de la drépanocytose (hydroxyurée) afin d’espacer les crises vaso-occlusives et d’améliorer la qualité de vie du patient drépanocytaire ;

la mise en place d’un service de vaccination hors PEV ;

l’intégration du test de diagnostic rapide de la drépanocytose dans la gratuité des soins des enfants de moins de cinq ans et des femmes enceintes ;

l’organisation de la prise en charge spécifique des crises douloureuses qui constituent l’un des fardeaux les plus lourds pour les drépanocytaires et leurs familles.

Je tiens à saluer le travail remarquable des professionnels de santé, des chercheurs, des associations de patients et de leurs familles qui se battent au quotidien contre cette maladie. Leur engagement est un exemple pour nous tous.

A la population générale, je vous invite à connaitre votre statut drépanocytaire. Aux personnes désirant se mettre en couple, faites un bilan prénuptial avant d’avoir des enfants.

A toutes les personnes vivant avec la drépanocytose, évitez les situations qui peuvent déclencher les crises telles qu’un temps froid, une variation de température, un manque d’oxygène, la fièvre et les infections. Devant tout symptôme, veuillez consulter le plus tôt possible dans un centre de santé.

Je veux vous dire ceci : vous n’êtes pas seuls. Le gouvernement est à vos côtés. Et nous redoublerons d’efforts pour améliorer vos conditions de vie.

Aux partenaires techniques et financiers, il est temps d’inverser les tendances en investissant davantage dans le dépistage précoce par l’introduction des tests de diagnostic rapide de la drépanocytose et en subventionnant l’accès aux médicaments et aux vaccins.

En cette journée de sensibilisation mondiale, j’appelle chacun à s’informer, à en parler, et à agir pour faire reculer cette maladie. Ensemble, nous pouvons changer le cours de la drépanocytose.

Le Ministre de la Santé

Dr Robert Lucien Jean-Claude KARGOUGOU

Officier de l’Ordre de l’Etalon