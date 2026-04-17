Centrale photovoltaïque de Zagtouli : Comment le robot L1 va-t-il booster la production de l’énergie

Le vendredi 17 avril 2026, la centrale photovoltaïque de Zagtouli a reçu un système de nettoyage innovant composé du robot L1 et de son transporteur T1. Ce don de WASCAL, d’une valeur de 50 millions de FCFA, vise à optimiser la production d’énergie en luttant contre l’accumulation de poussière sur les panneaux.

Ce nouveau matériel intervient dans le cadre du projet PV2H de WASCAL. Il complète une première phase de soutien qui comprenait déjà un tracteur de nettoyage et des caméras de surveillance offerts par WASCAL (West African Science Service Centre on Climate Change and Adapted Land Use) à la SONABEL.

À Zagtouli, la poussière est un obstacle majeur. Elle s’installe sur les 129 600 panneaux et bloque les rayons du soleil, ce qui fait baisser la quantité d’électricité produite.

Avec les méthodes classiques, le nettoyage complet du site prend souvent plus de deux semaines. Le robot L1 change la donne : il peut nettoyer toute la centrale en moins de dix jours.

Le système fonctionne avec un robot nettoyeur et une unité de transport appelée T1. Le transporteur permet de déplacer facilement le robot entre les rangées de panneaux solaires sans effort physique lourd pour les agents. W. Roger Ouédraogo, Directeur du transport et des mouvements de l’énergie à la SONABEL, a expliqué l’avantage de cet outil.

« C’est un équipement semi-mécanisé manipulé à travers une commande. Le gain est vraiment net car il est beaucoup plus économique. Il n’y a pas de carburant utilisé comme pour les tracteurs que nous avons», a-t-il fait savoir.

Ce robot n’est pas seulement un outil de travail. C’est aussi un objet d’étude scientifique. Le projet PV2H utilise la centrale de Zagtouli pour tester l’efficacité de la robotique en milieu sahélien. Les données récoltées ici serviront à conseiller d’autres pays d’Afrique de l’Ouest.

Le Dr Bruno Korgo, coordonnateur du projet, précise l’objectif de cette démarche. « Nous avons choisi ce robot pour l’expérimenter dans l’optique de générer davantage de savoirs qui puissent être utiles pour toutes les autres centrales de la région. Si l’expérience est concluante, les opérateurs de la région vont aller massivement vers ces technologies », a-t-il indiqué.

Pour la SONABEL, le défi est de maintenir ce matériel sur le long terme. Les techniciens de la centrale ont déjà été formés à l’utilisation de cette nouvelle machine. Le directeur général de l’énergie au ministère de l’énergie, des mines et des carrières du Burkina Faso, Alidou Koutou a insisté sur l’importance du suivi technique.

« L’équipe qui a en charge l’exploitation de ce robot a une très bonne expérience. C’est vraiment de les inviter à maintenir le cap afin que le robot puisse avoir une très longue durée de vie», a-t-il confié.

Akim KY

Burkina 24