Les frères Zongo dominent le football burkinabè en tant qu’entraîneurs

Cette saison, le football burkinabè est marqué par un nom de famille. Celui des Zongo. Boureima et Mamadou Zongo sont deux frères. Anciens internationaux burkinabè ayant évolué avec les Étalons, ils réussissent tous les deux comme entraîneurs.

Sur les pelouses comme sur les bancs de touche, les deux techniciens ont imposé leur empreinte. Ils ont en commun d’avoir raflé les deux trophées majeurs de la saison. Le championnat pour l’aîné, la Coupe du Faso pour le cadet. Une domination familiale rare à ce niveau du football national.

Ancienne gloire des Étalons, Mamadou Zongo, dit Bébéto, n’a rien perdu de son flair. L’ex-numéro 10, après avoir raccroché les crampons, s’est reconverti. D’abord sur le banc du Santos FC, avant de participer à la naissance de Vitesse FC de Bobo-Dioulasso, qu’il dirige aujourd’hui en tant qu’entraîneur.

Deuxième sacre pour Boureima Zongo

Sous sa houlette, le club a grandi, formant des talents comme Nasser Djiga. Mamadou Zongo a confirmé son talent de technicien le dimanche 31 mai en finale. Vitesse FC s’est imposé face au Sporting Club des Cascades, décrochant ainsi la Coupe du Faso. C’est depuis 2020 que le FC évolue en première division du championnat burkinabè.

Quelques mois plus tôt, l’aîné, Boureima Zongo avait lui aussi écrit une nouvelle page de son histoire. Avec l’équipe de Rahimo FC, basée aussi aux encablures de Bobo Dioulasso, il s’est adjugé un deuxième sacre en championnat après celui de 2019.

L’on peut dire que durant cette saison, les deux frères ont marqué leur signature dans le football national. Mamadou Zongo dit Bébéto et Boureima Zongo pourraient se départager lors de la Super Coupe AJSB, prévu au mois d’Août prochain.