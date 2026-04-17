Éliminatoires Coupe du monde féminine U17 : Le Bénin élimine le Burkina Faso (4-0)

Les Etalons U17 ne disputeront pas les prochaines phases finales de la Coupe du monde féminine U17. Les joueuses burkinabè ont perdu (4-0) face aux Amazones U17 du Bénin ce vendredi 17 avril 2026 à Lomé au Togo.

Quatre buts de Romaine Godonou ont permis aux Béninoises de s’imposer dans cette rencontre. Pourtant, les Burkinabè s’étaient imposées (3-1) au match aller à Ouagadougou. Le Bénin affronte le vainqueur de l’opposition entre la Côte d’Ivoire et la Sierra Leone au prochain tour de qualification.