Éliminatoires Coupe du monde féminine U17 : Le Bénin élimine le Burkina Faso (4-0)
Les Etalons U17 ne disputeront pas les prochaines phases finales de la Coupe du monde féminine U17. Les joueuses burkinabè ont perdu (4-0) face aux Amazones U17 du Bénin ce vendredi 17 avril 2026 à Lomé au Togo.
Quatre buts de Romaine Godonou ont permis aux Béninoises de s’imposer dans cette rencontre. Pourtant, les Burkinabè s’étaient imposées (3-1) au match aller à Ouagadougou. Le Bénin affronte le vainqueur de l’opposition entre la Côte d’Ivoire et la Sierra Leone au prochain tour de qualification.
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