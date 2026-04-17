L’Iran rouvre le détroit d’Ormuz : Trump jubile, les marchés mondiaux s’envolent

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghchi, a annoncé ce vendredi 17 avril 2026 que le passage de tous les navires commerciaux à travers le détroit d’Ormuz est désormais « complètement ouvert » pour la durée restante du cessez-le-feu, rapporte BFM TV.

Téhéran a affirmé que cette réouverture se fera via « l’itinéraire coordonné déjà annoncé par l’Organisation des ports et de la marine marchande de la République islamique d’Iran ».

Le président américain Donald Trump a rapidement réagi à cette annonce, saluant ce geste qu’il considère comme une avancée majeure dans les discussions entre Washington et Téhéran visant à mettre fin au conflit. « L’Iran vient juste d’annoncer que le détroit d’Iran (sic) était entièrement ouvert et prêt pour une traversée complète. Merci ! », a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social.

Trump a également assuré qu’un accord de paix avec l’Iran était désormais « très proche ». « Nous sommes très proches d’obtenir un accord », a-t-il déclaré, affirmant qu’il n’existait « pas de points de blocage » entre les deux parties.

L’annonce de la réouverture du détroit d’Ormuz a immédiatement rassuré les marchés mondiaux, provoquant une hausse marquée des Bourses européennes et américaines, soutenues par la baisse des prix du pétrole.