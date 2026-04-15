Italie–Israël : Rome suspend son accord de défense et accentue les tensions diplomatiques

Les relations entre Italie et Israël connaissent un nouveau tournant. La Première ministre Giorgia Meloni a annoncé le mardi 14 avril 2026 la suspension du renouvellement de l’accord de défense liant les deux pays depuis 2005, rapporte The New York Times.

Cette décision, révélée en marge d’un événement à Vérone, marque un revirement notable pour le gouvernement italien, jusque-là considéré comme l’un des alliés les plus constants d’Israël en Europe. Selon les autorités italiennes, le ministre de la Défense Guido Crosetto a officiellement notifié cette décision à son homologue israélien, Israel Katz.

L’accord de coopération, ratifié en 2005, portait sur plusieurs domaines clés, notamment l’industrie de défense, les échanges technologiques et le commerce d’équipements militaires. Renouvelable tous les cinq ans, il devait être reconduit ce mois-ci.

Mais la pression croissante de l’opposition italienne, dénonçant l’offensive israélienne au Moyen-Orient, a contribué à infléchir la position du gouvernement. Pour certains élus, cette suspension constitue une « victoire » politique face aux opérations militaires menées par Israël.

Du côté israélien, la portée de cette décision est minimisée. Le chef de la diplomatie, Gideon Saar, a relativisé l’importance de l’accord, affirmant qu’il n’avait jamais réellement été appliqué.

Cependant, les tensions diplomatiques se sont intensifiées ces derniers jours. Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a récemment exprimé la « solidarité » de Rome envers le Liban, dénonçant des attaques contre des civils. Ces déclarations ont provoqué une vive réaction des autorités israéliennes, allant jusqu’à des convocations diplomatiques réciproques.

Cette crise intervient dans un contexte plus large de désaccord avec les États-Unis. Le président Donald Trump a vivement critiqué la position italienne, se disant « très choqué » par le refus de Rome de soutenir l’offensive américaine contre l’Iran.

Les relations personnelles entre Donald Trump et Giorgia Meloni semblent également s’être dégradées. Autrefois présentée comme une alliée proche, la dirigeante italienne est désormais jugée « très différente » par le président américain.

Ce repositionnement de l’Italie illustre une recomposition des équilibres diplomatiques autour du conflit au Moyen-Orient. Entre critiques des opérations militaires israéliennes et prise de distance vis-à-vis de Washington, Rome tente d’affirmer une ligne plus autonome sur la scène internationale.