États-Unis : John Brennan appelle à la destitution de Donald Trump

Le débat autour d’une possible destitution de Donald Trump refait surface aux États-Unis, à l’approche des élections de mi-mandat prévues en novembre 2026. L’hypothèse gagne en visibilité après la prise de position de John Brennan, ancien patron de la CIA, qui a publiquement appelé à activer le mécanisme constitutionnel prévu à cet effet, nous renseigne TF1 info.

Intervenant sur la chaîne MSNBC, l’ancien patron de la CIA a estimé que le 25ᵉ amendement avait été conçu pour des situations similaires. Il a notamment évoqué une « incompétence flagrante » et un comportement qu’il juge préoccupant chez le président américain.

John Brennan a également critiqué l’attitude de Donald Trump, qu’il accuse de surestimer ses capacités, évoquant un excès de confiance et des dérives dans la gestion du pouvoir. Selon lui, le maintien du président à la tête de l’exécutif, avec notamment le contrôle de l’arsenal nucléaire, soulève des inquiétudes majeures.

Adopté en 1967, le 25ᵉ amendement de la Constitution américaine permet au vice-président et à une majorité du gouvernement de déclarer le président inapte à exercer ses fonctions.

Si plusieurs élus démocrates soutiennent cette option, sa mise en œuvre reste peu probable dans le contexte actuel. Le vice-président J.D. Vance demeure en effet un allié fidèle de Donald Trump, ce qui réduit considérablement les chances d’aboutissement de cette procédure.