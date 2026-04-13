Qualification Coupe du monde U17 Filles | Burkina Faso Vs Bénin (3-1) : « On reste concentré sur le match retour »

Les Etalons du Burkina U17 filles du Burkina ont battu les Amazones U17 du Bénin le 11 avril 2026 au Stade du 4 Août de Ouagadougou. A l’issue de la rencontre, le sélectionneur burkinabè s’est montré prudent mais confiant.

« Le match retour, c’est vendredi prochain à Lomé. On va se donner toutes les chances. 2 d’écarts, c’est bon mais ce n’est pas suffisant. On reste concentré sur le match retour pour conforter l’acquis et marquer pour se qualifier », espère Ousmane Coulibaly dit Tom, sélectionneur de l’équipe féminine 17 filles du Burkina Faso.

Pour le match retour, malgré l’avantage, Ousmane Coulibaly reste confiant. Il compte tirer des leçons de cette première manche. « La qualification reste à venir. Ce sont des enseignements à tirer pour avoir une équipe plus conquérante et compétitive. Il y a certaines de leurs petites sœurs qui vont venir renforcer l’équipe pour le match retour. La qualification va se jouer au match retour », promet-t-il.

Compter sur les atouts

En deuxième période, l’équipe burkinabè a baissé en régime. Les Béninoises ont pu réduire le score (3-1) mais ont terminé la rencontre à 10. Pour le match retour, il compte s’appuyer sur ses certitudes. « On a des atouts. On ne va pas s’attarder sur les défauts. Les qualités qu’on a, on va miser sur cela pour se qualifier. On a pu tirer les enseignements. On sait là où on n’a pas eu la chance. Il faut travailler pour être compétitives », prévient-il.

Il s’agit du premier tour éliminatoire de la qualification à la Coupe du monde 2026 U17 filles prévue au Maroc. Après cette étape de qualification, il reste encore deux autres tours pour les qualifications.