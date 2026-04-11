Éliminatoires Coupe du monde féminine U17 : Le Burkina Faso bat le Bénin (3-1)

Les Etalons filles U17 du Burkina Faso ont pris une bonne avance dans la course à la qualification du premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde U17. Pour le compte du match aller au Stade du 4 Août de Ouagadougou face au Bénin, le Burkina Faso s’est imposé (3-1) ce samedi 11 avril 2026.

Dès le coup d’envoi, les Étalons U17 imposent leur rythme et prennent clairement le contrôle du jeu. Plus présentes dans les duels, les Burkinabè installent rapidement une pression constante dans le camp béninois.

Cette domination se concrétise à la 7e minute. Sur une action construite sur le côté droit puis renversée vers la gauche, Rihanata Sana se retrouve à la réception du ballon dans la surface. Sans trembler, elle trompe la gardienne béninoise Ekise Kounkpgaga et ouvre le score (1-0).

Avec cette entame réussie, les joueuses burkinabè continuent de dicter le tempo. Leur maîtrise collective leur permet de doubler la mise à la 15e minute. Encore une fois, Rihanata Sana se distingue en concluant une nouvelle pour signer son doublé et portant le score à 2-0.

Les Burkinabè aggravent le score

Le Bénin tente de réagir par l’intermédiaire de Romaine Yenido Gandonou sur le flanc gauche. Mais, elle se heurte soit à la gardien Ageratou Baguian ou touche le montant droit. Les Burkinabè continuent de pousser.

A la 20e minute, Tewendé Germina Simporé profite d’une mauvaise coordination de la défense du Bénin pour aggraver la marque et inscrire le troisième but burkinabè (3-0). Le troisième but inscrit, les Etalons dames calment le jeu et joue bas. La pause intervient sur ce score de 3 à 0.

En deuxième période, les Etalons malgré la possession de la balle ont du mal à créer des occasions. Et sur une contre-attaque Romaine Yenido Gandonou seul face au gardien manque de lucide et envoie le ballon hors du cadre. Les Béninois auraient pu réduire le score et se donner plus de chance. Visiblement fatigué, les Burkinabè cèdent le ballon au Béninoises. Celles-ci exploitent mal le ballon.

Le but de l’espoir du Bénin

Mais sur un jeu anodin, une défenseuse burkinabè manie le ballon de la main dans la surface. Penalty. Romaine (71e) permet aux Béninoises de revenir à deux buts d’écarts (3-1). Le but est inscrit juste avant le cooling break sous une température de 37 degrés.

Les entrées de Ingrid Yaméogo Yasmina Sakandé changent le cours du match. Elle provoque d’ailleurs l’expulsion d’une Béninoise sur sa première action. Malgré les tentatives, le score ne changera plus.

Place désormais au match retour à Cotonou qui pourra déterminer le vainqueur de l’opposition entre la Côte d’Ivoire et la Sierra Leone pour le deuxième tour.