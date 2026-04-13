Foot féminin U17 | Burkina Faso Vs Bénin (3-1) : « Le match retour ne sera plus le même match », promet l’entraîneuse du Bénin

Battue par les Étalons filles U17 du Burkina Faso, l’entraîneuse des Amazones U17 filles du Bénin promettent de se racheter. Ida Azonson espère arracher la qualification au match retour.

En conférence de presse d’après-match, Ida Azonson est revenue sur la rencontre qui a vu la défaite de son équipe. « Les filles sont entrées dans le match avec la peur au ventre. La plupart c’est une première pour elles.

Le but encaissé à l’entame a joué sur l’équipe. En deuxième mi-temps, on les a mis en confiance. Trois buts en première mi-temps, nous avons estimé que c’était leur temps. Nous avons voulu remonter les buts », souligne-t-elle.

Elle reconnait également que le carton rouge pris en deuxième période a changé les plans de l’équipe béninoise. « Je suppose que nous avons perdu le match aller. Nous avons un match retour à jouer. Ce ne sera plus le même match.

Donc le match retour, c’est à nous maintenant de rembourser la situation. Tandis que ça nous blesse en vie. Je dirais que le match retour, c’est à nous de jouer maintenant », prévient Ida Azonson. L’entraîneuse burkinabè estime avoir étudié les failles de l’équipe burkinabè.