Cancer du pancréas : Une avancée historique et un espoir immense avec le daraxonrasib

Une avancée majeure dans la lutte contre le cancer du pancréas suscite un immense espoir au sein de la communauté scientifique internationale. Présentés lors du congrès annuel de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) à Chicago, les résultats d’un essai clinique portant sur un nouveau médicament expérimental, le daraxonrasib, ont été accueillis par une ovation debout de plusieurs minutes.

Selon les données dévoilées, ce traitement innovant permettrait de doubler la survie médiane de certains patients atteints d’un cancer du pancréas métastatique déjà traité par chimiothérapie. Une performance inédite pour l’un des cancers les plus agressifs et les plus difficiles à soigner.

« Pour la première fois depuis plus de 30 ans, nous démontrons une augmentation significative de la survie pour un type de cancer marqué par de nombreux échecs thérapeutiques », a souligné le Dr Denis Soulières, hématologue-oncologue et porte-parole scientifique de la Société canadienne du cancer.

L’essai international de phase III a impliqué près de 500 patients atteints d’un cancer du pancréas métastatique ayant déjà reçu une première ligne de chimiothérapie. Les participants ont été répartis entre un traitement quotidien à base de daraxonrasib et une chimiothérapie de seconde ligne. Les résultats obtenus ont été jugés particulièrement prometteurs par les spécialistes.

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Le cancer du pancréas demeure l’un des plus redoutables au monde. En France, près de 16 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année et seulement 11 % des patients survivent au-delà de cinq ans après le diagnostic.

Si ces résultats ouvrent la voie à de nouvelles perspectives thérapeutiques, les experts appellent toutefois à la prudence. Le daraxonrasib reste un traitement expérimental et devra encore franchir plusieurs étapes réglementaires avant une éventuelle mise sur le marché.

Cette percée pourrait néanmoins marquer un tournant dans la prise en charge du cancer du pancréas et inspirer le développement de nouvelles stratégies contre d’autres tumeurs particulièrement résistantes aux traitements actuels.