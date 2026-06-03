Révolution informatique : Nvidia lance RTX Spark et défie Intel sur le marché des PC Windows

Le géant américain de la technologie NVIDIA a dévoilé, le 1er juin 2026, un nouveau processeur destiné aux ordinateurs portables fonctionnant sous Windows, avec l’ambition affichée de transformer l’expérience informatique à l’ère de l’intelligence artificielle (IA), rapporte 20 Minutes.

Présentée lors du salon technologique Computex à Taipei, la nouvelle puce baptisée RTX Spark marque l’entrée de Nvidia sur un terrain historiquement dominé par Intel et AMD.

Pour le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, cette innovation ouvre la voie à une nouvelle génération d’ordinateurs capables d’intégrer pleinement les outils d’intelligence artificielle.

« Microsoft et Nvidia vont réinventer le PC. Ce sera le nouveau PC », a-t-il déclaré lors de la présentation officielle.

Selon Nvidia, RTX Spark a été conçu pour exécuter localement des applications et agents d’intelligence artificielle, tout en offrant une puissance de calcul adaptée à des domaines exigeants tels que la biologie numérique, le traitement sismique ou encore l’astrophysique.

Jusqu’ici principalement connue pour ses processeurs graphiques (GPU), devenus incontournables dans le développement de l’intelligence artificielle, Nvidia s’attaque désormais au marché des processeurs centraux (CPU), considérés comme le cerveau des ordinateurs. Les premiers ordinateurs équipés de RTX Spark devraient être commercialisés en fin 2026.