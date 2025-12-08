Puces d’IA : Moore Threads signe une entrée en Bourse spectaculaire et s’impose comme rival chinois de Nvidia

Le fabricant chinois de processeurs Moore Threads, présenté comme l’un des concurrents les plus sérieux de Nvidia dans le domaine des puces d’intelligence artificielle, a réalisé le vendredi 5 décembre 2025 une entrée fracassante à la Bourse de Shanghai. Une performance qui illustre les attentes considérables autour de l’industrie chinoise des semi-conducteurs dédiés à l’IA.

Dès les premières minutes d’échanges, l’action de Moore Threads Technology, fondée par un ancien directeur de Nvidia Chine, a pris son envol, bondissant jusqu’à 500 % avant de se stabiliser autour de +424 % en fin de séance.

L’opération a permis à l’entreprise de lever près de 8 milliards de yuans (environ 1,1 milliard de dollars) et a suscité un engouement exceptionnel selon Bloomberg, les demandes ont excédé l’offre de titres plus de 4 000 fois.

Moore Threads conçoit des processeurs avancés destinés à entraîner et alimenter les systèmes d’intelligence artificielle, un segment stratégique où Nvidia domine largement au niveau mondial. Mais l’interdiction imposée par Washington à Nvidia d’exporter ses puces les plus sophistiquées vers la Chine, pour des raisons de sécurité nationale, a laissé un vide que les investisseurs espèrent voir comblé par des acteurs locaux.

Face à ces restrictions, Pékin encourage désormais fortement l’adoption de solutions nationales, ce qui écarte de facto Nvidia du marché chinois, pourtant premier consommateur mondial de semi-conducteurs.

« Cette introduction en Bourse est devenue un baromètre de la confiance dans les ambitions chinoises en matière de puces IA », observe Dilin Wu, analyste chez Pepperstone. Selon elle, l’engouement reflète à la fois la croyance dans la capacité de la Chine à produire un GPU performant et la volonté des investisseurs d’entrer tôt dans ce qui pourrait devenir un futur champion technologique.

Malgré cet engouement, les experts restent sceptiques quant à la capacité des fabricants chinois à rattraper Nvidia d’ici la fin de la décennie.

Dans ce contexte, les entreprises chinoises se concentrent principalement sur leur immense marché intérieur. Cambricon prévoit même de tripler sa production de puces IA en 2026, selon Bloomberg News.

Cependant, les analystes appellent à la prudence. Comme à Wall Street, « des valorisations excessives peuvent entraîner des corrections brutales si les performances ou les lancements de produits ne suivent pas », avertit encore Dilin Wu.

Source : La Presse Ca