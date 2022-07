Ici Au Faso : Ces deux « génies » dans l’assemblage d’ordinateurs de bureau

Deux jeunes burkinabè ingénieurs en informatique et en génie civil ont mis en place une unité d’assemblage d’ordinateurs de bureau personnalisés aux besoins du client. Après une dizaine d’années d’expérience, ils montent des i9 et des Ryzen 9, des plus puissants ordinateurs de bureau en matière de processeurs pour les consommateurs. Aujourd’hui, leur expertise est sollicitée par plusieurs structures dans des pays dans la sous-région. Burkina24 est à la rencontre des initiateurs.

L’informatique est une vraie passion pour Franck Walid Ouédraogo et Aimé Pacmogda. Ils ont appris à assembler un ordinateur en s’auto-formant à travers des tutoriels sur internet, selon eux. Leur rêve de devenir des génies de l’informatique est désormais une réalité. Mieux assemblé, cet outil indispensable dans tous les secteurs d’activités, une routine.

C’est pour fournir des outils informatiques personnalisés de qualité aux acteurs miniers, aux architectes, aux studios et maisons de production pour leur montage, aux stations de radio et de télévision et des bureaux d’études qui demandent des machines puissantes pour leurs différents services que ces deux jeunes se sont spécialisés dans l’assemblage des unités centrales personnalisées, selon le besoin du demandeur. Ils montent tout sur place à Ouagadougou mais seulement tout le matériel employé vient de l’étranger, notamment des USA, du Canada et de la Chine.

Ce qui est bon avec leur innovation, c’est qu’à un moment donné lorsque la structure qui fait recours à leur expertise, constate que ses charges montent et demandent un ordinateur puissant et performant, ils ont la capacité d’accroître la puissance de l’outil, en lieu et place que la structure en achète un autre.

« En ce qui concerne la puissance des cartes graphiques phares disponibles pour les consommateurs allant des cartes Nvidia aux cartes AMD, nous avons les GeForce RTX 3090 Ti et RTX 3090, RTX 3080 Ti, GeForce RTX 3080 et GeForce RTX 3070 Ti pour Nvidia et AMD Radeon RX 6750 XT, Radeon RX 6750 XT et Radeon RX 6650 XT », note Franck Walid Ouédraogo, ingénieur en génie civil. Il informe que tous leurs ordinateurs sont munis d’un système de refroidissement. Ce système joue le rôle d’évacuateur d’énergie calorifique afin de maintenir l’ordinateur en bonne performance.

Franck Walid Ouédraogo renseigne qu’une fois que tout le matériel nécessaire pour l’assemblage est réuni, ils ont environ une semaine pour finir le montage.

«La phase qualité assurance est vraiment optimisée…»

Le reste du temps, ils s’attèlent à bien tester l’outil s’il fonctionne conformément aux exigences du demandeur. Ceci, c’est dans l’optique de livrer un appareil qui fonctionne normalement.

« La phase de qualité assurance est vraiment optimisée. Parce qu’avec plus de dix ans d’expérience, nous nous assurons de livrer des produits qui répondent aux normes internationales mais aussi qui dépassent l’attente des clients », soutient-il.

Franck Ouédraogo précise que tous les ordinateurs qui passent dans leur « laboratoire » sont personnalisés c’est-à-dire, ils tiennent compte des couleurs, des composantes, de la capacité de stockage exigée par le client. Tout est fait, selon le besoin et la profession du demandeur, affirment ces génies des TIC.

« De l’assemblage jusqu’à la livraison, notre expertise peut prendre deux semaines, au maximum trois semaines, pour un ordinateur assemblé, testé et s’assurer que l’ordinateur a une durée de vie de plus de cinq ans à dix ans, en allant », rassure-t-il.

Leurs clients sont, entre autres, les monteurs vidéo et audio, les miniers, les bureaux d’études, les graphistes, les architectes et les gamers. Et tout est mis en œuvre pour satisfaire ces clients qui sont essentiellement des domaines qui demandent des ordinateurs puissants et performants.

« Les besoins en matière d’ordinateurs dépendent d’un domaine à un autre. Donc c’est en fonction du besoin de l’intéressé, on essaie de voir avec lui en tant que techniciens sur les ressources qu’on doit mettre en place afin d’avoir un outil personnalisé qui répond à ses besoins », signale Franck Walid Ouédraogo.

Des moyens pour s’approvisionner en matières premières pour satisfaire rapidement un client demeure l’épineuse équation à résoudre pour ces jeunes qui sont obligés d’attendre des semaines voire des mois. Et ceci demande des moyens conséquents pour que le stock soit ravitaillé régulièrement. Ils ont besoin d’au moins 20 millions de FCFA pour que leur stock ne s’épuise.

« L’autre difficulté, c’est la méconnaissance de la qualité du produit. Il y a certains qui disent c’est monté par des Burkinabè, est-ce que c’est de la bonne qualité ? Je tiens à rassurer tous ces gens qu’il n’y a pas de doute. C’est vraiment une compétence et une expérience cumulées qui font qu’on arrive à satisfaire nos différents clients au Burkina et dans la sous-région (Mali, Ghana et Côte d’Ivoire) », affirme Franck Walid Ouédraogo.

«On aime tout le temps les défis…»

Il confie que ses camarades et lui sont des adeptes des challenges. Et ils sont décidés à mettre à la disposition des Burkinabè de « puissants ordinateurs » de bureaux répondant aux exigences internationales.

C’est ainsi qu’en 2019, ils lancent un ordinateur (Specs: Nom: Rover Spot, Année: Octobre 2019 Processeur: i9 9ieme Génération Carte Graphique : RTX 2080 Ti Ram: 32Go Stockage : SSD Type M2 500Go, HDD 3To Système de refroidissement: Water-cooling) dont ils vantaient d’être le plus puissant du Pays des Hommes intègres. À l’en croire, ils n’ont pas eu des gens pour les défier à propos.

« Certes, il pouvait y avoir des gens qui pouvaient venir avec des antithèses mais enfin de compte personne ne s’est présentée. On aime tout le temps les défis, et à chaque fois qu’il y a de nouvelles composantes qui sont disponibles sur le marché que ce soit en termes de processeur, en termes de carte graphique, bref toutes les composantes qui sont essentielles pour faire fonctionner, on se les procure et on assemble pour tester la performance de ces composantes », complète-il tout en esquissant un sourire.

À côté de Franck Walid Ouédraogo, il y a aussi Aimé Pacmogda, ingénieur informaticien qui est dans la grande manœuvre de l’assemblage. Il parle moins comme tous les techniciens d’ailleurs. Il raconte que l’informatique a toujours été une passion pour lui. Et ce, bien avant qu’il entame ses études universitaires.

« Et cela fait que déjà avec les tutoriels sur internet, j’apprenais à monter les ordinateurs. Et après j’ai décidé de faire quelque chose de concret. Avec le peu de moyens que j’avais, j’ai commencé à acheter les pièces pour monter les ordinateurs, tester les composantes jusqu’à trouver la bonne formule pour répondre aux besoins de nos clients aujourd’hui », raconte-t-il.

Aimé Pacmogda révèle qu’ils ne comptent s’arrêter qu’au montage des ordinateurs de bureau, ils envisagent monter des ordinateurs portables également dans les prochains jours même si cela exige de moyens financiers colossaux.

C’est ainsi qu’il demande le soutien et l’accompagnement du gouvernement, et de toutes les bonnes volontés pour vulgariser leur savoir-faire. Le moins cher de leurs ordinateurs est vendu à partir de 700 000 FCFA. Et il y a également ceux qui coûtent un peu plus cher mais tout dépend des caractéristiques voulues par le client.

«L’Ordinateur est super rapide»

Il y a plus deux ans que Brice Moctar Zouré, chef de service de l’assainissement à Kaya, à la direction régionale de l’eau et de l’assainissement dans la région du Centre-Nord, s’est attaché les services de ces jeunes.

Il dit être satisfait de la qualité et de la résistance du produit final que ces deux génies des TIC, lui ont proposé. Brice Moctar Zouré apprécie surtout le fait que c’est lui-même qui ait choisi des pièces qu’il voulait pour cet ordinateur en fonction des besoins de son travail.

« Et je dois avouer que l’ordinateur est super rapide. Depuis que je l’ai, je n’ai plus les problèmes techniques que je rencontrais avant. Ce qui m’a encore séduit et même mes collègues est que l’ordinateur est vraiment personnalisé. En plus de ça, il faut ajouter le délai de livraison qu’ils ont vraiment respecté », témoigne-t-il en invitant d’autres structures burkinabè qui désirent disposer des ordinateurs personnalisés à faire recours à l’expertise de ces jeunes…

Willy SAGBE

Burkina 24

