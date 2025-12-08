Coopération bilatérale : L’Ambassadeur Bibata Nébié/Ouédraogo officiellement accréditée auprès des Philippines

Partage

Bibata NEBIE/OUEDRAOGO, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Burkina Faso près la République des Philippines, a présenté ses Lettres de créance à Ferdinand Marcos Jr., Président de la République des Philippines.

La cérémonie solennelle s’est tenue le 25 novembre 2025 au Palais présidentiel de Malacañan à Manille. Cet acte marque officiellement son entrée en fonction en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire dans ce pays, avec résidence à Tokyo au Japon.

Bien avant, c’est-à-dire le lundi 24 novembre 2025, Bibata NEBIE/OUEDRAOGO, a remis les Copies figurées de ses Lettres de créance, à Ariel Rodelas PEÑARANDA, Secrétaire Adjoint et Chef du Protocole du Département des Affaires Étrangères.

A l’occasion de ses deux cérémonies, l’Ambassadeur burkinabè et les personnalités phillipines ont évoqué les perspectives de renforcement des relations d’amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la République des Philippines.

Source : DCRP/MAECR-BE