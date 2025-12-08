Reman dévoile son nouvel album Afro Faso depuis la MACO, un acte de solidarité

Après le succès de son deuxième album Najah, paru en février 2024, l’artiste musicien Ousmane Soré dit Reman Yolchiido revient avec un nouveau projet. Il a dédicacé son troisième opus, intitulé Afro Faso, le dimanche 7 décembre 2025, au sein de la Maison d’Arrêt et de Correction de Ouagadougou (MACO).

Composé de douze titres, l’album explore plusieurs thématiques fortes, notamment l’amour de la nation, la paix, l’ambiance et la vie quotidienne.

Reman a choisi d’y inclure huit collaborations pour expérimenter de nouvelles musicalités et mieux faire rayonner Afro Faso. L’artiste a même posé en featuring avec quelques pensionnaires de la MACO.

En présentant son album à la MACO, Reman exprime sa profonde solidarité envers les détenus. Il a confié avoir fait ce choix pour leur faire plaisir, soulignant que ceux qui sont incarcérés « ont aussi besoin de nous, de s’amuser, de nous voir » et n’ont pas forcément accès à Internet.

Cette démarche à l’entendre vise à rappeler qu’une meilleure réinsertion sociale après la vie carcérale est toujours possible.

L’initiative a été saluée par les autorités, acteurs culturels et détenus présents. Lors de la cérémonie, notamment le Disque d’Or a été vendu à 1 million de FCFA en cinq exemplaires, et le Disque de Diamant, adjugé à un million cent mille FCFA.

Faisant preuve d’une démarche rare et profondément humaine, Reman a annoncé un geste fort : « J’ai décidé de donner 25% des ventes de mon nouvel album Afro Faso à la MACO ». L’artiste souhaite ainsi apporter un soutien concret aux détenus et rappeler que la musique peut être un vecteur d’espoir et de réinsertion.

L’album est disponible en clé USB au prix de dix mille Francs CFA l’unité.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24