Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara a prêté serment en présence de plusieurs de ses homologues à Abidjan

Alassane Ouattara a officiellement scellé un nouveau mandat à la tête de la Côte d’Ivoire, ce lundi 08 décembre 2025. Il a promis que son mandat-ci sera celui « de la transmission générationnelle ».

Le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara, conformément à la Constitution ivoirienne a prêté serment face aux juges de la Cour constitutionnelle et en présence de plusieurs chefs d’Etat, au Palais de la présidentiel d’Abidjan, la capitale économique.

»Devant le peuple souverain de Côte d’Ivoire, je jure solennellement et sur l’honneur de respecter et de défendre fidèlement la constitution d’incarner l’unité nationale d’assurer la continuité de l’État et de défendre son intégrité territoriale.

De protéger les droits et libertés des citoyens de remplir consciencieusement les témoins de ma charge dans l’intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur de la loi si je trahis mon engagement ». Cette formule consacrée a été lue par le chef de l’Etat ivoirien.

Il a, par ailleurs, pris un engagement. « Ce mandat sera celui de la transmission générationnelle, ce sera pour moi et notre nation un acte de responsabilité et de maturité politique », a-t-il décrit dans son discours inauguratif de prestation de serment.

Alassane Ouattara a saisi cette occasion pour remercier ses concitoyens qui le 25 octobre dernier, lui ont renouvelé leur confiance. A travers ce plébiscite, il y voit » leur attachement à la démocratie, à la stabilité, à la paix pour lesquelles tant d’efforts ont été consentis depuis 2011 », soutient-il.

Cette prestation de serment s’est tenue en présence de 11 chefs d’État africains. Ceux de l’Angola, du Congo-Brazzaville, de Djibouti, du Gabon, du Sénégal, des Comores, du Ghana, de la Gambie, du Liberia, de la Sierra-Leone et de la Mauritanie.

La France et les Etats-Unis étaient également représentés à cette cérémonie par respectivement la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet et le sous-secrétaire d’État américain à la Croissance économique Jacob Helberg, avec qui le président Ouattara devrait avoir un tête-à-tête dans l’après-midi. Pour Alassane Ouattara, la Côte d’Ivoire doit rester « amie de tous et ennemie de personne ».

Une réunion de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) est par ailleurs prévue dans la foulée de l’investiture avec au menu, la situation au Bénin où une tentative de putsch a été déjouée ce dimanche 07 décembre grâce aux efforts conjugués du Nigéria et de la Cédeao à travers l’envoi troupes.

Le président ivoirien a été confortablement réélu avec 89,77% des voix, lors le scrutin du 25 octobre dernier alors que l’opposition marquée par les deux partis majeurs, le PDCI-RDA de Tidjane Thiam et le PPA-CI de l’ex-président Laurent Gbagbo crient encore à « une mascarade électorale » pendant que plusieurs de leurs lieutenants sont détenus et accusés notamment « d’actes terroristes ».

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire