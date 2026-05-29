Burkina Faso : Le ministère de la Sécurité appelle à dénoncer certains vendeurs ambulants étrangers

Le ministère de la Sécurité a lancé un appel à la vigilance face à la présence croissante de vendeurs ambulants de nationalités étrangères opérant dans plusieurs localités du Burkina Faso.

Dans un communiqué publié le 29 mai 2026, les autorités indiquent que ces individus proposent divers articles de consommation courante, notamment des ustensiles de cuisine et des téléphones portables, aussi bien dans les centres urbains que dans les zones rurales.

Selon le ministère, des renseignements recueillis révèlent que certains de ces vendeurs collecteraient des coordonnées GPS de domiciles ainsi que des informations sur l’identité de leurs clients. Une pratique jugée préoccupante au regard des enjeux sécuritaires actuels.

Le communiqué rappelle par ailleurs que l’exercice du commerce ambulant par des ressortissants étrangers hors espace communautaire est interdit au Burkina Faso conformément à un décret datant du 31 décembre 2018 relatif au commerce de distribution.

Malgré plusieurs opérations de répression déjà menées, les autorités constatent la persistance du phénomène. Le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, invite ainsi les populations à signaler systématiquement ces activités en fournissant des informations précises sur les individus concernés, leurs lieux d’intervention et leurs horaires.

Des numéros verts ont été mis à disposition pour les dénonciations : 10 10, 16, 17 et 199.