SNC Bobo 2026 : L’ONASER impose le port du casque pour sécuriser le festival

A l’occasion de la 22ème édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC), l’Office National de la Sécurité Routière (ONASER) a lancé une vaste opération de contrôle et de sensibilisation à Bobo-Dioulasso. Dès le matin du 25 avril, les agents ont investi les carrefours stratégiques de la ville pour s’assurer du respect des règles de circulation, avec un accent particulier sur le port du casque.

L’approche adoptée par l’Office National de la Sécurité Routière (ONASER) est celle de la contrainte pédagogique. Contrairement aux opérations habituelles, les contrevenants ne sont pas immédiatement verbalisés par une amende de 3 000 francs CFA.

En revanche, ils sont systématiquement immobilisés. Le conducteur doit garer son engin sur place, aller chercher un casque et revenir le porter devant les agents pour pouvoir reprendre la route.

« Ce matin, vous avez décidé de ne pas porter, de vous enfreindre aux textes, aux lois et règlements. Ce n’est pas normal », a déclaré le Lieutenant de Police Moctar Ouédraogo, chargé des opérations de l’antenne Ouest de l’ONASER lors d’une séance de sensibilisation collective.

Il a rappelé que le casque est obligatoire depuis 1978 et que cette mesure vise avant tout à protéger les usagers contre les traumatismes crâniens en cas de chute.

En moins d’une heure, plus d’une centaine de personnes ont été interpellées sur seulement deux carrefours.

Parmi les citoyens arrêtés, Traoré Guy Armel, transporteur, a dû se plier à la règle après avoir été intercepté alors qu’il se rendait à son travail. Malgré le désagrément, il a exprimé son adhésion à l’initiative.

« Je trouve que c’est encore meilleur parce que ça nous protège contre les accidents, ça nous protège contre le vent même qui souffle à l’heure là, donc on peut dire que c’est salutaire », a-t-il affirmé.

L’ONASER a également mis en garde contre l’utilisation fantaisiste du matériel, comme les casques accrochés au guidon ou portés à l’envers.

En cette période de forte affluence liée à la SNC, l’objectif est d’atteindre le « zéro accident » pour que les festivités se déroulent en toute sérénité. « Il ne suffit pas de le détenir, il faut le porter », a lancé le Lieutenant de Police Moctar Ouédraogo.

Akim KY

Burkina 24