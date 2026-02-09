Sécurité routière : L’ONASER mène une mission de contrôle-sensibilisation à Niangoloko et Banfora

L’Office national de la sécurité routière (ONASER) a mené une mission de contrôle-sensibilisation sur les comportements à risque en circulation dans la région de Tannounyan, précisément à Niangoloko et à Banfora, sur la Route nationale (RN) 7 et sur d’autres artères desdites villes. Intervenue le dimanche 8 février 2026, cette sortie terrain a été inscrite dans le cadre du prolongement de l’opération « WIBGA » dans son volet sécurité routière.

La mission de l’Office national de la sécurité routière (ONASER) dans la région de Tannounyan a débuté dans la ville de Niangoloko, dans la matinée, et s’est achevée dans la ville de Banfora, dans la soirée.

Dans l’ensemble, il s’est agi pour l’ONASER et le commissariat de Police du district de Niangoloko et du commissariat central de Police de Banfora de contrôler la vitesse des véhicules, de vérifier le port obligatoire du casque par les motocyclistes, de contrôler le respect du port de la ceinture de sécurité par les conducteurs et passagers de véhicules et de contrôler le taux d’alcoolémie chez les usagers.

Au terme de la première étape, Niangoloko, où les contrôles ont été réalisés sur la Route nationale (RN) 7 et sur une autre artère de la ville, à proximité du village de Mitierdougou, le Lieutenant de police Moctar Ouédraogo, en service à l’antenne ouest de l’ONASER de Bobo-Dioulasso, a fait le point de la demi-journée, soulignant qu’il y a des motifs de satisfaction pour ce que les usagers ont bien voulu prêter une oreille attentive au message de sensibilisation qui devrait leur être passé.

Cependant, a-t-il déploré, il y a encore à faire. « Nous avons remarqué que sur 100 personnes contrôlées, il y a plus d’une cinquantaine de personnes qui n’avaient pas porté de casque. Et cela n’est pas normal, malgré les multiples campagnes de sensibilisation », a-t-il avancé.

Le représentant du commissariat de police du district de Niangoloko, le Lieutenant de police Yacouba Bamba, a salué la présence de l’ONASER à leur côté ce jour. « Leur appui et leur présence a beaucoup galvanisé les populations à vraiment prendre le message de sensibilisation au sérieux », a-t-il reconnu.

Ousmane Soma, commerçant à Niangoloko, a aussi accueilli favorablement la présence de l’ONASER à Niangoloko. « Cette sensibilisation nous va droit au cœur. Soyez les bienvenus à Niangoloko ! », a-t-il déclaré avant de formuler une doléance. « Nous souhaitons que les casques subventionnés par l’État soient aussi disponibles à Niangoloko et dans les villages environnants », a-t-il souhaité.

Étape de Banfora

À Banfora, la mission de contrôle-sensibilisation a plus mis l’accent sur les cas de conduite sous l’effet de l’alcool. Là-bas également la RN 7 et une autre artère ont été concernées. Ainsi, plusieurs tests d’alcoolémie ont pu être réalisés. « Sur 16 véhicules contrôlés, nous avons constaté qu’il y a 4 véhicules dont les conducteurs ont dépassé le seuil autorisé », a indiqué le Lieutenant de Police Moctar Ouédraogo.

Le message, à l’endroit de ces derniers, a été de les déconseiller de prendre la route en cas de consommation d’alcool. « Il ne faut pas consommer d’alcool lorsqu’on veut conduire. Si on a consommé de l’alcool, il faut s’abstenir de conduire parce qu’on peut être exposé à des accidents de la route. L’alcool peut altérer les facultés de réaction », a-t-il conseillé.

Idrissa Sangaré, technicien de maintenance dans une société de la place, a subi le test d’alcoolémie. Son taux d’alcoolémie a été au-dessous du seuil. Il a d’abord salué l’initiative de l’ONASER et invité ses frères et sœurs à éviter la consommation d’alcool, surtout lorsque l’on doit conduire.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24