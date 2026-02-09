Pôle ECO-FI : Le dossier YE Yaké Camille, ZONGO/HIEN Laure et autres renvoyé au 23 février 2026

‎L’audience correctionnelle relative au dossier opposant le ministère public à YE Yaké Camille, ZONGO/HIEN Laure et autres a été reprise ce lundi 9 février 2026 au Tribunal de Grande Instance de Ouaga 1.

‎Aussitôt appelée, la cause a fait l’objet d’un renvoi au lundi 23 février 2026.

Les motifs du renvoi sont liés à l’indisponibilité temporaire d’un des avocats de la défense pour cause de repos médical jusqu’au 18 février 2026 et au procès en cours devant le Tribunal de Grande Instance de Koupela impliquant des magistrats, des avocats et des douaniers (également reporté mais au 11 février 2026).

Les prévenus dans l’affaire YE Yaké Camille et autres ont des avocats dans les deux dossiers.

Ce report vise à garantir une bonne administration de la justice, en assurant le respect des droits des parties et les conditions nécessaires à un examen serein et approfondi du dossier, conformément aux exigences légales et procédurales en vigueur.

Source : 𝐃𝐂𝐑𝐏-𝐌𝐉