Burkina Faso : Près de 220 millions de FCFA collectés pour Faso Mêbo au 6 février 2026

L’Agence Faso Mêbo poursuit sa dynamique de mobilisation citoyenne. À la date du 6 février 2026, le montant total des contributions enregistrées s’élève à 219 835 038 FCFA, selon le dernier bilan publié par le ministère de l’Économie et des Finances.

Comparé au 30 janvier 2026, où les collectes totalisaient 219 231 908 FCFA, le fonds a enregistré une hausse de 603 130 FCFA en l’espace d’une semaine. Cette évolution, bien que modérée, traduit la constance de l’engagement populaire à travers les canaux de contribution mis en place, notamment la plateforme numérique Faso Arzeka et la Banque des Dépôts du Trésor.

La répartition régionale confirme la place prépondérante du Kadiogo, qui demeure la locomotive nationale avec 45 707 271 FCFA mobilisés.

Derrière, suivent :

Bankui : 16 742 499 FCFA

Sourou : 15 244 840 FCFA

Guiriko : 13 850 820 FCFA

Nando : 11 797 812 FCFA

Ces cinq régions concentrent une part importante des contributions nationales.

De la 6ᵉ à la 15ᵉ place, les montants oscillent entre 10 et 11,3 millions de FCFA, illustrant une participation répartie sur l’ensemble du territoire.

Tannounyan (11,3 millions) et Djoro (11,2 millions) ouvrent ce groupe, suivis de Goulmou, Nazinon, Yaadga, Nakambé, Soum, Koulsé, Tapoa et Sirba, qui dépassent toutes la barre symbolique des 10 millions.

En queue de classement, Oubri (7 658 533 FCFA) et Liptako (2 065 159 FCFA) enregistrent les contributions les plus modestes.

L’agence Faso Mêbo s’inscrit dans une logique de financement souverain des infrastructures. Elle ambitionne de soutenir le désenclavement, le bitumage des routes et la modernisation urbaine par des ressources internes, réduisant ainsi le recours aux financements extérieurs.

Au 6 février 2026, le cap des 219 millions de FCFA confirme une dynamique citoyenne qui, semaine après semaine, consolide le pari du financement endogène.