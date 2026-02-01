Faso Mêbo : Plus de 219 millions F CFA mobilisés grâce à l’engagement citoyen

L’initiative présidentielle de construction nationale Faso Mêbo continue de susciter une forte mobilisation populaire. Au 30 janvier 2026, les contributions financières collectées s’élèvent à 219 231 908 FCFA, selon les chiffres officiels du ministère de l’Économie et des Finances.

Cette performance financière traduit l’adhésion des populations à ce mécanisme de financement endogène, inscrit dans la vision de la Révolution progressiste populaire, visant à renforcer la souveraineté économique du Burkina Faso.

Une mobilisation nationale portée par les régions

La répartition des contributions montre une participation active de l’ensemble des régions du pays. La région du Kadiogo arrive en tête avec 45 694 756 FCFA, suivie de Bankui (16 742 499 FCFA) et du Sourou (15 242 740 FCFA). Les régions de Guiriko, Nando et Djoro ont également dépassé la barre des 11 millions FCFA.

D’autres régions affichent une mobilisation homogène, notamment Goulmou, Tannounyan, Nazinon, Yaadga, Nakambé, Soum, Koulsé et Sirba, avec des contributions comprises entre 10 et 11 millions FCFA. La Tapoa atteint 10 millions FCFA, tandis que l’Oubri et le Liptako enregistrent respectivement 7,6 millions FCFA et 2 millions FCFA.

Afin de garantir la transparence et la traçabilité des ressources, l’ensemble des contributions a été effectué via la plateforme numérique Faso Arzeka et la Banque des Dépôts du Trésor. Ces mécanismes visent à sécuriser les fonds et à renforcer la confiance des citoyens dans la gestion des ressources publiques.

Un levier pour les infrastructures nationales

Les fonds mobilisés dans le cadre de Faso Mêbo sont destinés au financement de projets structurants, notamment le désenclavement, le bitumage des voies et la modernisation urbaine. Comme l’a rappelé le Chef de l’État lors de son discours sur la situation de la Nation du 30 janvier 2026, cette initiative constitue un outil stratégique pour réduire la dépendance du pays aux financements extérieurs.

Ce bilan au 30 janvier 2026 confirme ainsi la volonté des Burkinabè de participer activement à la construction d’un État plus souverain, résilient et solidaire.