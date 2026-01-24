Faso Mêbo : Plus de 218 millions de F CFA déjà mobilisés au profit de l’effort national

La mobilisation autour de Faso Mêbo continue de prendre de l’ampleur. Selon les données rendues publiques par le Ministère de l’Économie et des Finances, le vendredi 23 janvier 2026, les contributions enregistrées sur le compte dédié ont atteint un montant global de 218 496 863 FCFA. Ces fonds ont été collectés via les plateformes Faso Arzeka et la Banque des Dépôts du Trésor, traduisant un élan de solidarité nationale significatif.

Sans surprise, la région du Kadiogo s’impose comme la locomotive de cette mobilisation financière. Avec une contribution de 45 640 036 FCFA, elle occupe la première place du classement national. Elle est suivie par les régions de Bankui (16 742 499 FCFA), du Sourou (15 239 740 FCFA) et de Guiriko (13 824 820 FCFA), qui forment le peloton de tête des contributeurs.

L’analyse des chiffres révèle une dynamique de participation assez équilibrée dans plusieurs régions du pays. Une dizaine de circonscriptions ont en effet mobilisé des montants compris entre 10 et 11 millions de FCFA, notamment le Nando, le Djoro, le Goulmou et le Nazinon.

Cette constance régionale constitue un socle financier solide pour le fonds Faso Mêbo, témoignant d’un engagement partagé au-delà des grands centres urbains.

Toutefois, certaines régions affichent une contribution plus modeste. La région de l’Oubri a enregistré 7 658 533 FCFA, tandis que le Liptako ferme la marche avec 2 054 559 FCFA, soit le plus faible montant recensé parmi les 17 régions à la date du 23 janvier 2026.

Dans l’ensemble, la mobilisation autour de Faso Mêbo se présente comme une véritable mosaïque de solidarité nationale. Si le Kadiogo en constitue la pièce maîtresse, la viabilité et la portée de l’initiative reposent sur l’engagement concerté de nombreuses régions, unies autour de l’effort de construction nationale.