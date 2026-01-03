Économie : Plus de 198 millions FCFA déjà mobilisés pour l’initiative « Faso Mêbo »

Partage

L’initiative nationale « Faso Mêbo » continue de susciter un fort engouement citoyen. Selon des chiffres rendus publics le 2 janvier 2026 par le ministère de l’Économie et des Finances, un montant total de 198 680 132 FCFA a déjà été mobilisé à travers les plateformes Faso Arzeka et la Banque des Dépôts du Trésor.

Cette mobilisation financière traduit l’adhésion progressive des populations au projet, porté par les autorités dans une dynamique de développement participatif et de solidarité nationale.

Sans surprise, la région du Kadiogo s’impose comme la principale contributrice avec 43 639 536 FCFA, confirmant son rôle moteur dans les initiatives nationales.

Elle est suivie par la région de Bankui, qui totalise 16 181 074 FCFA, et celle de Guiriko, avec 13 108 820 FCFA.

Une adhésion nationale relativement équilibrée

Les données communiquées révèlent une mobilisation homogène dans plusieurs régions du pays. Dix régions, dont Nando (11 295 052 FCFA), Goulmou (11 037 459 FCFA), Nazinon (10 368 750 FCFA) et Tapoa (10 031 969 FCFA), affichent des contributions comprises entre 10 et 11 millions de FCFA, témoignant d’un engagement national relativement équilibré.

À l’inverse, certaines régions enregistrent des montants plus modestes. L’Oubri et le Sourou ont respectivement mobilisé 7,6 millions et 7,2 millions de FCFA, tandis que le Soum (2 403 933 FCFA) et le Liptako (2 054 559 FCFA) ferment la marche.

Malgré ces disparités, les autorités saluent une première étape encourageante et invitent l’ensemble des citoyens, de la diaspora et des acteurs économiques à poursuivre l’effort collectif afin d’atteindre les objectifs de développement fixés dans le cadre de « Faso Mêbo ».