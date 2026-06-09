Côte d’Ivoire : Plusieurs partis de l’opposition proposent un Haut Conseil électoral en remplacement de la CEI

En Côte d’Ivoire, suite à la dissolution de la Commission Électorale Indépendante, CEI, un collectif de partis politiques et d’organisations civiles avec à sa tête l’ex-première dame, Simone Ehivet Gbagbo, a rédigé un projet de loi organique visant à rayer la participation des partis politiques et de l’exécutif de la gestion des élections.

Le lundi 8 juin 2026, plusieurs partis politiques et organisations de la société civile ont officiellement présenté, une proposition de loi organique en vue de la création d’un Haut Conseil électoral (HCE), appelé à remplacer la Commission électorale indépendante (CEI), dissoute par un décret présidentiel en mai 2026.

A travers cette initiative, Simone Ehivet Gbagbo et Ahoua Don Mello, deux candidats malheureux de la présidentielle d’octobre 2025, ainsi que les autres signataires ont rappelé le contexte délétère du vote du 25 octobre dernier et le désaveu des populations ivoiriennes vis-à-vis de la défunte CEI.

L’architecture du Haut Conseil électoral, telle qu’ils l’envisagent, serait composée de onze membres issus exclusivement de la société civile et de différentes corporations nationales.

Les représentants des confessions religieuses, des organisations de défense des droits humains, de la chefferie traditionnelle, du patronat, des planteurs, des universitaires, du Barreau, des médias et des syndicats y siègeraient. Aucun représentant de parti politique ou du gouvernement n’y serait admis.

A travers cette composition, les initiateurs du Haut Conseil électoral entendent mettre un terme à un dispositif affaibli par des conflits d’intérêts. « Pour la première fois, les arbitres ne seraient plus choisis parmi les compétiteurs », a estimé Simone Gbagbo.

Sur la question de l’autonomie financière, le HCE devrait être autonome grâce au financement exclusif de l’Etat de Côte d’Ivoire et prendra en charge l’ensemble du processus électoral de bout-en-bout.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire