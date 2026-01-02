Burkina Faso : 2026, une année de grands défis, marquée par un rythme soutenu d’actions, annonce le Ministre de la Défense

Ministre d’État, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Général de Division Célestin Simporé
L’Armée de Terre a accueilli, ce vendredi 02 janvier 2026, la cérémonie mensuelle de montée des couleurs de la Place d’Armes de Ouagadougou sous la présidence du Ministre d’État, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Général de Division Célestin Simporé. 

Ont pris part à cette cérémonie solennelle, le Chef d’État-Major Général des Armées, le Général de Brigade Moussa Diallo, ainsi que les autorités militaires, les Forces de Défense et de Sécurité, les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), les militaires retraités et les anciens combattants de la garnison de Ouagadougou.

Dans son allocution, le Ministre d’État a adressé ses meilleurs vœux de paix, de santé et de succès à l’ensemble du peuple burkinabè, pour la nouvelle année.

Il a salué avec force les sacrifices consentis et les victoires enregistrées sur les différents théâtres d’opérations, témoignant de l’engagement et de la résilience des Forces combattantes.

Le Chef d’État-Major Général des Armées, le Général de Brigade Moussa Diallo

Le Ministre est également revenu sur les principales actions civilo-militaires menées en 2025, tant au plan national que dans le cadre de la coopération au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES), soulignant leur impact positif.

Abordant les perspectives, il a indiqué que l’année 2026 s’annonce comme une année de grands défis, marquée par un rythme soutenu d’actions et d’exigences opérationnelles accrues. Il a, à cet effet, appelé l’ensemble des Forces à demeurer unies, disciplinées et résolument engagées au service de la Nation.

Source : Armée de terre du Burkina Faso 

