2025, l’année de la révolution numérique au Burkina Faso !

En 2025, le Burkina Faso a opéré un bond technologique sans précédent. La digitalisation, au-delà d’un simple concept, est devenue le moteur de la modernisation du pays. Des ministères aux particuliers, l’ensemble de la société a convergé vers une vision commune : faire du numérique le levier de la souveraineté nationale.

L’année a été marquée par une accélération massive de la dématérialisation des services publics. La dématérialisation de l’administration est devenue une réalité courant 2025, avec la naissance de plusieurs plateformes gouvernementales.

Le 11 février 2025, l’application SIG-Burkina a vu le jour. Elle a pour mission d’intensifier la communication gouvernementale. Elle offre l’actualité, les communiqués du gouvernement, les comptes rendus du conseil des ministres, et les informations de l’Alliance des Etats du Sahel en un clic.

Cette démarche de digitalisation s’est invitée dans plusieurs secteurs. La justice a frappé fort avec le lancement couplée de ses trois plateformes numériques : La justice Pénale en ligne, le e-Permis de Communiquer, et le e-RCCM. C’est trois plateformes visent à moderniser et simplifier l’accès aux services de la justice pour les citoyens et les professionnels.

Burkina Faso, carrefour de l’innovation en Afrique de l’Ouest

Outre les plateformes numériques lancées dans divers domaines, le calendrier technologique de l’année 2025 a été garni. La 20e édition de la Semaine du Numérique : Présidée par le Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, cette édition a mis l’accent sur l’Intelligence Artificielle (IA) et la souveraineté numérique comme impératif national.

L’année 2025 a consacré le Burkina Faso comme un carrefour de l’innovation en Afrique de l’Ouest. Deux événements majeurs ont illustré cette dynamique, créant un pont entre la recherche scientifique et les applications industrielles concrètes.

Le Salon International des TIC (SITICO) s’est imposé comme le catalyseur du savoir-faire burkinabè. Cette édition a marqué les esprits par des activités phares, notamment, la Robotique au service du développement, la Souveraineté en Cyber sécurité, le Networking technologique.

Plus qu’une simple rencontre scientifique, le Forum National de la Recherche Scientifique et des Innovations Technologiques (FRSIT) a aussi propulsé le secteur technologique au sommet de l’agenda national. En 2025, cet événement a agi comme un puissant révélateur du potentiel technologique du Burkina Faso.

En réponse à la montée en puissance de la cybercriminalité, 2025 a vu la naissance de la 1ère édition du Forum National de Lutte contre la Cybercriminalité. Cet événement historique a marqué la volonté du Burkina Faso de ne plus subir, mais d’anticiper les attaques numériques.

L’année 2025 restera gravée dans les annales, comme celle où le génie technologique du Burkina Faso a conquis le monde. De Panama à Dakar, la jeunesse burkinabè a hissé haut les couleurs nationales dans les compétitions les plus exigeantes.

L’or mondial au Panama. Le Burkina Faso a stupéfait la communauté scientifique internationale lors du FIRST Global Robotics Challenge 2025, la plus prestigieuse compétition de robotique au monde, tenue du 29 octobre au 1er novembre au Panama. Peu avant ce sacre mondial, la relève technologique s’était déjà illustrée sur le continent lors du Pan-African Robotics Competition (PARC) au Sénégal.

Le Burkina Faso n’est plus un simple spectateur de la révolution technologique mondiale

Ces succès ne sont pas que des trophées ; ils sont la preuve que la politique de digitalisation et de promotion de la culture scientifique entamée par le gouvernement porte ses fruits au plus haut niveau.

Dans son adresse solennelle à la nation, le 31 décembre 2025, le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a réaffirmé sa vision d’un Burkina Faso maître de son destin technologique. En plaçant les chantiers de la souveraineté numérique au sommet des priorités nationales, le Chef de l’État a tracé la feuille de route d’une véritable indépendance moderne.

Au terme de cette année 2025, le bilan est sans appel. Le Burkina Faso n’est plus un simple spectateur de la révolution technologique mondiale, il en est devenu un acteur audacieux et respecté. En l’espace de douze mois, le pays a opéré une métamorphose profonde de son écosystème numérique, portée par une vision holistique alliant innovation technologique et souveraineté nationale.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24