Accueil triomphal pour les élèves de l’ISO, vice-champions de la compétition panafricaine de robotique

Scènes de liesse à l’aéroport de Ouagadougou le lundi 21 avril 2025. Les élèves de l’International School of Ouagadougou (ISO), brillants vainqueurs de la deuxième place à la Pan-African Robotics Competition (PARC) au Sénégal, ont été accueillis en héros par une foule de parents, amis et proches venus leur témoigner leur fierté.

Sur 17 pays en compétition, l’équipe des Hacker Stallions (HS) de l’école américaine International School of Ouagadougou (ISO) s’est distinguée en décrochant une éclatante médaille d’argent, juste derrière la Gambie.

A écouter Yanis Bilgho, co-capitaine de l’équipe Hacker Stallions, cette performance est d’autant plus remarquable que l’équipe a dû faire face à des contraintes de préparation.

« Cette compétition a été une très belle expérience pour nous. Elle nous a permis de mieux comprendre la robotique, d’échanger avec des participants venus de différents pays, et surtout, de grandir en expérience. L’année prochaine, nous espérons décrocher la première place. Nous allons redoubler d’efforts et acquérir plus d’expérience, car certains pays comme le Mali avaient déjà un bon niveau », a-t-il confié.

Leur coach, Luc Congo, s’est dit agréablement surpris par cette performance. « La phase pratique de nos entraînements n’a duré qu’environ un mois, car les élèves étaient toujours en cours.

C’est pendant les vacances qu’on a vraiment travaillé. C’était leur toute première expérience et ce fut difficile, mais grâce à leur détermination, ils ont réalisé un exploit » a-t-il dit.

La fierté était palpable parmi les parents. Certains n’ont pas manqué d’appeler à un soutien accru pour les jeunes passionnés de technologie.

« Nous sommes très fiers et heureux du résultat. Nous avons cru en eux, car nous connaissons leurs capacités. Ce sont des enfants intelligents et compétitifs. J’invite tous les parents à faire confiance à leurs enfants et à les accompagner dans ce qu’ils aiment faire pour leur épanouissement », a déclaré Malam Maman Armand, parent d’élève.

La Pan-African Robotics Competition a réuni cette année des participants venus de 17 pays, dont le Mali, le Sénégal, l’Ouganda, et bien d’autres encore. Une compétition qui révèle, une fois de plus, les talents prometteurs du continent en matière de technologie et d’innovation.

Frédéric Sié KAMBOU

Aurelle KIENDREBEOGO (stagiaire)

Burkina 24