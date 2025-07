Les États-Unis se retirent de l’Unesco

publicite

0 Partages Partager Twitter

Deux ans après l’avoir réintégrée, les États-Unis ont annoncé ce mardi 22 juillet 2025 se retirer de nouveau de l’Unesco, organisation onusienne pour l’éducation, la science et la culture, estimant qu’elle fait preuve de parti pris contre Israël et promeut des causes « clivantes ».

Les États-Unis ont annoncé ce mardi 22 juillet leur retrait de l’organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, Unesco. Déjà fin 2018, sous l’impulsion de Donald Trump, ils avaient quitté l’organisation avant d’y revenir en juin 2023.

Les États-Unis avaient réintégré l’Unesco en 2023 après une absence de quatre ans et demi, à la suite de la décision de Donald Trump en 2017 de quitter l’organisation, à l’époque accusée d’une gestion dispendieuse mais aussi déjà de faire preuve d’un biais anti-israélien.

« La poursuite de la participation des États-Unis à l’Unesco n’est pas dans l’intérêt national », a déclaré dans un communiqué la porte-parole du département d’État, Tammy Bruce, estimant que l’agence fait preuve de parti pris contre Israël et promeut des causes « clivantes ».

Pour Audrez Azouley, Directrice Générale de l’Unesco, il s’agit d’ »une décision regrettable mais attendue », a-t-elle réagi.

Le New York Post avait été le premier à donner cette information en citant une source à la présidence américaine.

« L’Unesco s’emploie à promouvoir des causes sociales et culturelles clivantes » et défend « une feuille de route idéologique et mondialiste pour le développement international, en contradiction avec notre politique étrangère ‘America First’ (l’Amérique d’abord) », a argumenté Tammy Bruce dans un communiqué exploité par France 24.

« La décision de l’Unesco d’admettre l »État de Palestine’ comme État membre est hautement problématique, contraire à la politique des États-Unis, et a contribué à la prolifération de discours hostiles à Israël au sein de l’organisation », a ajouté Tammy Bruce et de préciser que le retrait américain prendra effet le 31 décembre 2026.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina 24