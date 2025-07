Burkina Faso : La Russie livre 700 tonnes de pois pour l’aide d’urgence

publicite

Le 22 juillet 2025 la Fédération de Russie a officiellement remis plus de 700 tonnes de pois cassés jaunes, d’une valeur de 2,5 millions de dollars américains, au Programme Alimentaire Mondial (PAM) au Burkina Faso. Ce don vise à fournir une aide alimentaire d’urgence aux populations vulnérables, touchées par la crise sécuritaire.

Dans le cadre du partenariat humanitaire avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM), la Fédération de la Russe, offre plus de 700 tonnes de pois cassés jaunes estimé à une va leur de 1, 5 milliards de francs CFA au PAM Burkina Faso.

Cette aide vise à fournir une assistance alimentaire d’urgence aux populations vulnérables et affectées par l’insécurité au Burkina Faso.

Le Chargé d’Affaires a.i. de la Fédération de Russie, Igor Burkin, na pas manqué de rappeler les raisons de ce don. «Ce don a été motiver d’abord par la situation qui prévaut actuellement en Afrique, plus particulièrement au sahel.

Il y a des déplacés actuellement suite des actions terroriste et justement ces populations qui se déplacent sont des populations démunis et ils sont dans le besoin. La Russie est la pour aider les pays africains, plus particulièrement le Burkina Faso», a justifié Igor Burkin.

Le diplomate russe a rappelé que depuis 2003, la son pays a versé plus de 430 millions de dollars pour soutenir les opérations humanitaires du PAM à travers le monde, la plaçant parmi les 20 principaux donateurs de l’agence onusienne. Sory Ouane, le Représentant et Directeur pays du PAM a exprimé sa gratitude à son donateur. « Ce don, témoigne de votre engagement fort à soutenir les efforts humanitaires dans un contexte particulièrement difficile», a-t-il exprimé.

Le don intervient alors que la faim et les pénuries alimentaires en Afrique, particulièrement dans la région du Sahel, sont exacerbées par la crise sécuritaire selon les propos du Chargé d’Affaires a.i. de la Fédération de Russie, Igor Burkin.

L’aide humanitaire, dit-il, envoyée par le Ministère russe chargé de la défense civile et des situations d’urgence, a réussi à atteindre le Burkina Faso. «Ce geste souligne le caractère traditionnellement amical des relations entre la Fédération de Russie et le Burkina Faso», a déclaré Igor Burkin.

Sory Ouane a mis en évidence le rôle de la logistique du PAM. Il a d’ailleurs rappelé que le gouvernement burkinabè a fait de la sécurité alimentaire une priorité, et que le PAM, aligné sur l’Objectif de Développement Durable se doit d’ appuyer le Burkina Faso dans ses efforts pour éradiquer la faim et améliorer la nutrition.

