Annonce | TECNO PHANTOM Ultimate G Fold Concept : Présentation du smartphone pliable en trois parties le plus fin au monde, doté d’un double pliage vers l’intérieur innovant

publicite

0 Partages Partager Twitter

Barcelona, Abuja, Manila, Bogota, Nairobi, Ankara, Riyadh – July 17, 2025

TECNO a dévoilé aujourd’hui son dernier concept pliable en trois parties, le TECNO PHANTOM Ultimate G Fold Concept. Cet appareil innovant présente un double écran pliable vers l’intérieur et un écran géant de 9,94 pouces offrant une durabilité considérablement améliorée.

Mesurant seulement 11,49 mm une fois plié et 3,49 mm une fois déplié, il établit une nouvelle référence dans le secteur en tant qu’appareil pliable en trois parties le plus fin, redéfinissant ainsi les possibilités de la technologie pliable.

Concept PHANTOM Ultimate G Fold avec un design élégant et haut de gamme

Conception innovante à trois volets de style G

Contrairement aux appareils classiques à trois volets qui laissent apparents leurs écrans flexibles et fragiles, le PHANTOM Ultimate G Fold Concept présente un design innovant de type G. Son grand écran intérieur se replie deux fois vers l’intérieur, protégeant ainsi entièrement l’écran principal des rayures et des chocs lorsqu’il n’est pas utilisé. Pour les tâches quotidiennes, un second écran de protection pratique offre une expérience smartphone classique.

Au cœur de cette innovation se trouve un système de double charnière sur mesure, composé d’une petite charnière en forme de goutte d’eau et d’une charnière principale plus grande. Une fois repliée, la petite charnière permet à la partie droite de l’écran de se replier parfaitement vers l’intérieur, imitant ainsi le pliage d’un livre classique. La grande charnière replie ensuite la partie restante par-dessus. Un mécanisme autobloquant assure une fermeture parfaite et sécurisée de l’appareil.

Conception innovante à trois volets de style G avec deux plis vers l’intérieur

Cette ingénierie avancée ouvre également la voie à de nouveaux modes d’utilisation. Une conception personnalisée à double came intégrée à la grande charnière permet un vol stationnaire multi-angles, permettant ainsi d’utiliser l’appareil partiellement plié, le transformant ainsi en mini-station de travail polyvalente.

Une fois déplié, le système à double charnière révèle un superbe écran de 9,94 pouces aux plis minimes. Ce format compact transforme le smartphone de poche en tablette à part entière, offrant un vaste espace de travail pour un multitâche et une consommation multimédia de niveau supérieur.

L’IA de TECNO optimise la productivité du concept PHANTOM Ultimate G Fold

Le portefeuille à trois volets le plus fin au monde avec des fonctionnalités phares

Malgré la complexité accrue de son architecture à trois volets vers l’intérieur, le TECNO PHANTOM Ultimate G Fold Concept affiche une épaisseur pliée de seulement 11,49 mm, comparable à celle de nombreux smartphones à double pli actuels. Une fois entièrement déplié, l’appareil affiche un profil ultra-fin de 3,49 mm, une référence du marché, ce qui en fait le smartphone à trois volets le plus fin au monde à ce jour. Ce résultat est rendu possible grâce à de nombreuses avancées en matière d’écrans pliables, de charnières et de matériaux, notamment l’acier ultra-résistant de 2 000 MPa pour la charnière et la fibre de titane ultra-résistante pour la coque arrière, d’une épaisseur de seulement 0,3 mm.

Même avec ce format ultra-mince, le PHANTOM Ultimate G Fold Concept ne fait aucun compromis sur l’expérience phare, y compris un chipset hautes performances, un système polyvalent à triple caméra ainsi qu’une énorme batterie de plus de 5000 mAh.

Le smartphone pliable le plus fin au monde, avec seulement 11,49 mm plié et 3,49 mm déplié

La dernière innovation pliable avancée de TECNO

Les avancées constantes de la série TECNO PHANTOM témoignent de l’engagement de la marque à offrir la technologie la plus avancée et la plus élégante aux utilisateurs en quête d’expériences exceptionnelles. Le PHANTOM Ultimate G Fold Concept n’est pas le premier concept innovant de PHANTOM, la sous-marque technologique haut de gamme de TECNO, qui offre les technologies les plus avancées et les plus élégantes aux utilisateurs en quête d’expériences optimales. En 2024, TECNO a dévoilé son concept de téléphone ultra-fin triple-fold révolutionnaire, le PHANTOM ULTIMATE 2, présenté au MWC 2025, captant l’attention et les éloges des passionnés de technologie du monde entier.

Le lancement du concept PHANTOM Ultimate G Fold souligne la volonté de TECNO de redéfinir l’avenir de la technologie mobile pliable. Cette avancée témoigne de l’ambition de TECNO de proposer des formats de pointe et des expériences phares à un public mondial à la pointe du design. TECNO confirme que l’appareil sera présenté au MWC 2026.

Pour toute question concernant ce sujet, veuillez contacter [email protected]