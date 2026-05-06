Ted Turner, fondateur de CNN, est mort : Le pionnier de l’info en continu s’éteint à 87 ans

Le pionnier des médias Ted Turner, fondateur de la chaîne d’information en continu CNN, est décédé à l’âge de 87 ans, a annoncé la chaîne ce mercredi 6 mai 2026, citant un communiqué de Turner Enterprises, rapporte La Presse Ca.

Visionnaire et figure emblématique de l’audiovisuel américain, Ted Turner a marqué le monde des médias en lançant en 1980 CNN, la première chaîne d’information diffusée 24 heures sur 24.

Une innovation majeure qui a profondément transformé la manière de consommer l’actualité à travers le monde.

Son projet est né de son insatisfaction face aux journaux télévisés traditionnels, limités à des horaires fixes. Avec CNN, il impose un nouveau modèle basé sur l’information en continu, aujourd’hui largement adopté à l’échelle mondiale.

Le succès de la chaîne s’est notamment confirmé lors de la guerre du Golfe en 1991, lorsque CNN a assuré une couverture en direct depuis Bagdad, marquant un tournant dans le journalisme télévisé.

Avant cette révolution, Ted Turner avait déjà innové avec le lancement de TBS, première chaîne diffusée à l’échelle nationale via satellite. Il a ensuite bâti un empire médiatique comprenant plusieurs chaînes, studios de cinéma et franchises sportives.

En 1996, il cède Turner Broadcasting à Time Warner pour 7,3 milliards de dollars. Une opération majeure, qu’il qualifiera plus tard d’erreur, regrettant d’avoir perdu le contrôle de son groupe.

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Au-delà des médias, Ted Turner s’est illustré dans le sport et la philanthropie. Il a notamment remporté la Coupe de l’America en 1977 et fait un don d’un milliard de dollars aux Nations unies.

Atteint de démence à corps de Lewy, il s’était retiré de la vie publique ces dernières années. Son héritage reste considérable : en inventant l’information en continu, Ted Turner a redéfini durablement les standards du journalisme moderne.