Burkina Faso : Le monde des médias en deuil après le décès de Yacouba Traoré

publicite

46 Partages Partager Twitter

Le paysage médiatique burkinabè vient de perdre l’une de ses figures emblématiques. Le journaliste et écrivain Yacouba Traoré s’est éteint dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 août 2025, rapporte la télévision publique (RTB). Plongeant la grande famille de la presse dans une profonde tristesse…

Ancien directeur général de la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB), Yacouba Traoré restera dans les mémoires comme un baobab du journalisme burkinabè.

Homme de plume et de conviction, il a marqué plusieurs décennies par son engagement en faveur d’une information de qualité et d’un journalisme rigoureux.

Au-delà de ses fonctions, il a consacré une part importante de sa vie à la formation des nouvelles générations. Enseignant à l’Institut des sciences et techniques de l’information et de la communication (ISTIC), il a transmis son savoir et ses valeurs professionnelles à de nombreux journalistes aujourd’hui en activité.

Par son œuvre, ses écrits et son parcours, Yacouba Traoré laisse l’image d’un professionnel accompli, respecté et admiré. Son départ laisse un grand vide dans le monde des médias burkinabè.