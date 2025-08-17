La Ministre de l’Action humanitaire aux campeurs : « La Patrie passe avant tout et il n’y a pas de Révolution sans la discipline et l’ordre »

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 15 heures
0 Temps de lecture 1 minute
publicite

(Ouagadougou, 17 août 2025). La Ministre de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, le Commandant Passowendé Pélagie KABRÉ/KABORÉ a rendu visite aux participants du camp vacances Faso Mêbo pour les encourager et les exhorter à être de modèles dans le Burkina nouveau.

« Lorsque je vous regarde, je me réjouis parce que l’avenir du Burkina Faso est assuré. Vous êtes à un camp qui vous apprend beaucoup de choses, vous êtes à l’école de la vie au camp vacances Faso Mêbo », indique la Ministre de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale face aux campeurs, à l’issue de la visite des différents ateliers de formation.

Pour le Commandant Passowendé Pélagie KABRÉ/KABORÉ, ce camp est une école où sortiront des nouveaux modèles de citoyen. « Vous allez apprendre la discipline qui est importante dans la vie de chaque être humain. Apprendre la discipline dès la base nous permet d’avoir des citoyens exemplaires. Nous sommes dans une Révolution ; on ne peut pas parler de Révolution sans discipline. Vous allez apprendre la discipline et le respect », soutient la Ministre.

Lire aussi 👉🏿Initiative présidentielle «Faso Mêbo» : L’Entreprise générale Kolomzabré et frères contribue à hauteur de 40 tonnes de granites et 3 tonnes de ciment

Selon le Commandant Passowendé Pélagie KABRÉ/KABORÉ, l’harmonie entre les filles et fils, et la cohésion sociale sont des bases pour construire une Nation solide.

« Vous allez apprendre aussi pendant ces dix jours à vivre ensemble, apprendre à vous comprendre, à vous respecter dans vos différences et cela est très important pour notre cohésion sociale. Pour construire une Nation, il faut que tous ses filles et fils vivent dans l’harmonie », rappelle-t-elle.

Elle souligne : « la Patrie passe avant tout et il n’y a pas de Révolution sans la discipline et l’ordre » et ce camp vise à réveiller chez les campeurs la fibre patriotique et leur inculquer l’amour de la patrie.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 15 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Faso Mêbo : L’amicale des anciens GSP fait don d’une tonne de ciment

il y a 19 minutes

Santé Publique : L’Association Laafi sans frontières mobilisée contre le paludisme à Ouagadougou

il y a 23 minutes

Communiqué | DGI : Contrôle des parcelles non mises en valeur : les équipes techniques en tournée à partir du 1er juillet 2025

il y a 1 heure

Communiqué | DGI : Ouverture officielle du guichet unique du foncier N° 2 de Ouagadougou (dguf2-o)

il y a 4 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page