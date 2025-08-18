Communiqué | DGI : Ouverture officielle du guichet unique du foncier N° 2 de Ouagadougou (dguf2-o)

La Directrice générale des impôts (DGI) a le plaisir d’informer le public burkinabè de l’ouverture officielle de la Direction du guichet unique du foncier N02 de Ouagadougou (DGUF2-O) le lundi 11 août 2025 à partir de 10 heures 00.

Cette direction a été créée et opérationnalisée dans le but de rapprocher les services fonciers des usagers/clients et d’améliorer la qualité des services qui leur est rendus telle que prévue à l’axe 2 du plan stratégique 2023-2027 de la Direction générale des impôts (DGI), visant la construction d’une administration de services qui promeut le civisme fiscal, à travers la facilitation de l’accomplissement des obligations fiscales.

La DGUF2-O a pour compétence géographique

L’arrondissement 4 de Ouagadougou: secteurs 17, 18, 19 et 20 ;

L’arrondissement 5 de Ouagadougou: secteurs 21 , 22, 23 et 24 ;

L’arrondissement 10 de Ouagadougou: secteurs 41 , 42, 43, 44 et 45 ;

L’arrondissement 11 de Ouagadougou : secteurs 46, 47, 48, 49, 50 et 51 ;

L’arrondissement 12 de Ouagadougou : secteurs 52, 53, 54 et 55 ;

La commune rurale de Koubri ;

La commune rurale de Saaba.

Par conséquent, ta Directrice générale des impôts invite tous les usagers concernés à s’adresser désormais à cette nouvelle Direction sise dans un immeuble R+2 situé à Ouaga 2000, au secteur 53 de l’arrondissement 12, géoréférencé à l’adresse 8GH2+H3 Ouagadougou.

Pour tout besoin d’information, bien vouloir appeler sur les numéros suivants : 58 87 18 68 / 58 24 37 66.

