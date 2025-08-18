Communiqué | DGI : Contrôle des parcelles non mises en valeur : les équipes techniques en tournée à partir du 1er juillet 2025
Communiqué additif portant publication du chronogramme de passage des équipes
Suivant communiqué N02025-0024/MEF/SG/DGl du 24 juin 2025, le Ministre de l’économie et des finances portait à la connaissance des acquéreurs des parcelles non mises en valeur ou insuffisamment mise en valeur et qui ont fait l’objet de mise en demeure que pour compter du 1 er juillet 2025, les équipes techniques de constat passeront pour la seconde fois sur les différents sites pour procéder à la vérification du respect des conditions de mise en valeur conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Par la présente, la Directrice générale des impôts a l’honneur de porter à la connaissance des populations concernées, le chronogramme de passage des équipes conformément au tableau ci-joint en annexe.
Elle invite les propriétaires des terrains concernés à faciliter l’accès des équipes déployées sur les sites.
La liste des terrains concernés est disponible et consultable auprès :
- des Recettes des domaines et de la publicité foncière de Ouaga 6, Ouaga 8 et de Komsilga ;
- des Guichets uniques du foncier de Ouagadougou ; des services de la SONATUR.
La Directrice générale des impôts sait pouvoir compter sur la collaboration de tous pour la réussite de cette opération.
Voici le Chronogramme de passageCommuniqué de la DGI
