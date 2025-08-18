Communiqué | DGI : Contrôle des parcelles non mises en valeur : les équipes techniques en tournée à partir du 1er juillet 2025

Communiqué additif portant publication du chronogramme de passage des équipes

Suivant communiqué N02025-0024/MEF/SG/DGl du 24 juin 2025, le Ministre de l’économie et des finances portait à la connaissance des acquéreurs des parcelles non mises en valeur ou insuffisamment mise en valeur et qui ont fait l’objet de mise en demeure que pour compter du 1 er juillet 2025, les équipes techniques de constat passeront pour la seconde fois sur les différents sites pour procéder à la vérification du respect des conditions de mise en valeur conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Par la présente, la Directrice générale des impôts a l’honneur de porter à la connaissance des populations concernées, le chronogramme de passage des équipes conformément au tableau ci-joint en annexe.

Elle invite les propriétaires des terrains concernés à faciliter l’accès des équipes déployées sur les sites.

La liste des terrains concernés est disponible et consultable auprès :

des Recettes des domaines et de la publicité foncière de Ouaga 6, Ouaga 8 et de Komsilga ;

des Guichets uniques du foncier de Ouagadougou ; des services de la SONATUR.

La Directrice générale des impôts sait pouvoir compter sur la collaboration de tous pour la réussite de cette opération.

Voici le Chronogramme de passage