Santé Publique : L’Association Laafi sans frontières mobilisée contre le paludisme à Ouagadougou

Le dimanche 17 août 2025, l’association Laafi sans frontières a mené une importante campagne de dépistage gratuit du paludisme dans la capitale burkinabè. Ciblant spécifiquement les personnes déplacées internes et les populations les plus vulnérables, cette initiative a permis à plus de 500 personnes de bénéficier d’un test de dépistage et de conseils préventifs.

Dans un contexte où le paludisme demeure l’une des principales causes de mortalité infantile en Afrique, selon l’Organisation mondiale de la Santé, l’action de Laafi sans frontières apporte une réponse concrète et directe aux besoins sanitaires des plus démunis.

L’opération, qui s’est déroulée tout au long de la journée du 17 août 2025, a mis un accent particulier sur les enfants de moins de cinq ans. Conformément à l’engagement de l’association, ceux dont le test s’est révélé positif ont bénéficié d’une prise en charge médicale immédiate et entièrement gratuite, allégeant ainsi le fardeau financier pour leurs familles.

Aboubacar Konfé, président de l’association et professionnel de la santé, a souligné l’urgence de telles actions. « Nous savons que le paludisme tue encore beaucoup d’enfants et affaiblit des milliers de familles chaque année. Cette campagne est notre manière d’apporter une réponse concrète, en allant vers les populations les plus fragiles. Notre objectif est de dépister, soigner et sensibiliser », a-t-il affirmé.

Au-delà du dépistage, les équipes médicales mobilisées ont également organisé des séances de sensibilisation. Elles ont rappelé à la population les gestes essentiels de prévention, tels que l’utilisation de moustiquaires imprégnées et l’importance de consulter un centre de santé dès l’apparition des premiers symptômes de fièvre.

L’initiative a été chaleureusement accueillie par les bénéficiaires. « Je remercie du fond du cœur l’association pour cette initiative. Beaucoup d’entre nous n’ont pas les moyens d’aller dans les centres de santé. Ici, nous avons été reçus gratuitement et avec respect », a témoigné Djamilatou Kouanda, l’une des participantes.

Par cette action, Laafi sans frontières lance un appel aux autorités publiques et aux autres partenaires. Les responsables de l’association insistent sur la nécessité de multiplier ces campagnes et de renforcer la synergie entre les acteurs publics, privés et associatifs pour une lutte plus efficace contre le paludisme. L’association espère ainsi contribuer à sauver des vies et à redonner espoir aux communautés les plus fragiles.

Aurelle KIENDREBEOGO (stagiaire)

