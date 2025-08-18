Faso Mêbo : L’amicale des anciens GSP fait don d’une tonne de ciment

À l’occasion du 41e anniversaire de la Garde de Sécurité Pénitentiaire (GSP), l’amicale des anciens GSP a fait un don d’une tonne de ciment, à l’initiative Faso Mêbo, le dimanche 17 août 2025, à Ouagadougou. 

Le 41e anniversaire de la Garde de Sécurité Pénitentiaire (GSP) a été célébré autrement cette année, à travers donc un geste de solidarité. En effet, l’amicale des anciens de la GSP, sous la houlette de son président, Julien Ouédraogo, a fait don d’une tonne de ciment à l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

Plus  qu’un simple geste matériel, ce don incarne les valeurs de dévouement et de soutien qui animent les anciens membres de la GSP. « Ce geste symbolise notre attachement aux valeurs de l’unité et de solidarité, ces valeurs qui ont toujours guidé la GSP », a déclaré le président Ouédraogo.

L’amicale des anciens GSP

L’initiative Faso Mêbo vise à mobiliser les ressources nationales pour le développement. Et en y participant, l’Amicale des anciens de la GSP démontre leur volonté de continuer à contribuer à la construction du Burkina Faso et de rester un acteur clé du progrès social.

Avec un don « symbolique », l’amicale fait un clin d’œil aux forces de défense et de sécurité qui jours et nuits luttent pour le retour imminent de la sécurité au Burkina Faso.  « Ici, nous voulons profiter remercier nos membres, rendre un vibrant hommage aux combattants qui sont au front, à nos sœurs et frères d’armes », a-t-il indiqué.

Il a conclu en souhaitant longue vie à la GSP et en appelant à ce que la flamme de l’engagement au service du Burkina Faso reste vivante.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

