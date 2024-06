Burkina Faso : L’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ISTIC) célèbre ses 50 ans

L’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ISTIC) célèbre son jubilé d’or en 2024. A l’occasion de cette commémoration, il a été lancé les activités qui meubleront ce demi-siècle de vie de l’institut, ce vendredi 14 juin 2024, à Ouagadougou.

« Nous vivons une année jubilaire de l’espérance. Cette année coïncide avec la pause de la première pierre du nouveau siège de l’ISTIC. C’est le signe que la célébration de ce jubilé d’or sera l’opportunité pour jeter un regard rétrospectif sur ce parcours de cinquante ans. Ce sera le moment de jeter également un regard inquisiteur vers l’avenir et de scruter les monts et montagnes que nous avons encore à gravir », a de prime à bord laissé entendre Dr Alizèta Ouoba/Compaoré, directrice générale de l’ISTIC.

50 ans, c’est 50 années de combat, 50 années de défis et 50 ans de résultats engrangés. Alors, la directrice générale de l’ISTIC se réjouit de quelques acquis, fruits des 50 ans de dur labeur. « En 2024, nous enregistrons un effectif global de cent quatre-vingt-six (186) stagiaires. Aujourd’hui, l’institut offre des sessions de formation continue et à la carte dans des domaines spécifiques, selon les besoins du marché. Il envisage intégrer plus tard les cours du soir », a ajouté Dr Alizèta Ouoba/Compaoré.

Ancien pensionnaire de l’ISTIC, où il a fait ses premiers pas en 2005, le ministre d’Etat, ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo a présidé cette cérémonie. Se réjouissant de la tenue de cette commémoration, il a salué hautement les mérites de l’institut pour ses services rendus à la nation.

« C’est un institut qui a rendu bien de services à la nation, et bien sûr plus particulièrement à la fonction publique en formant le personnel de l’information et de la communication… Cette halte, c’est aussi l’occasion de nous projeter sur l’avenir, parce que comme vous le savez la communication et l’information prennent de plus en plus d’importance dans le monde, dans la géopolitique.

Donc, il faut que nous fassions véritablement de l’ISTIC un institut en phase avec les défis du futurs, afin que les étudiants et bien sûr les compétences qui vont sortir de cette institut puissent répondre aux défis de la communication et de l’information, pour le Burkina Faso, et pour le monde dans l’avenir », a voulu le ministre de la communication.

Et comme le prône un adage, « un esprit sain dans un corps sain », un cross populaire a planté le décor des festivités. Les étudiants de l’ISTIC et d’autres instituts frères ont transpiré à travers des activés sportives.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

