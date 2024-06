Burkina Faso : Lancement de la connexion internet dans les instituts d’enseignement supérieur et de recherches

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Premier ministre, Dr Appolinaire Joachimson de Tambela, a procédé au lancement officiel de la connexion internet des institutions d’enseignement supérieur et de recherches (IESR), ce vendredi 14 juin 2024 à l’Université Joseph KI-ZERBO de Ouagadougou. Le thème est « La connectivité des IESR, un outil stratégique pour un accès à une formation et une recherche de qualité et plus compétitives dans un contexte de résilience des acteurs ». Ce projet a coûté environ 4 milliards de FCFA à l’État Burkinabè et à ses partenaires à savoir la Banque Mondiale et Orange Burkina.

La suite après cette publicité

La connexion internet est désormais une réalité dans les instituts d’enseignement supérieur et de recherches (IESR) au Burkina Faso. Ce projet, porté par le ministère en charge de la recherche et de l’enseignement supérieur a été lancé officiellement ce vendredi 14 mai 2024 à Ouagadougou sous le thème « La connectivité des IESR, un outil stratégique pour un accès à une formation et une recherche de qualité et plus compétitives dans un contexte de résilience des acteurs ».

A travers ce projet, le gouvernement vise à offrir une formation de qualité et faciliter la recherche au profit des étudiants et des chercheurs des instituts de formation et de recherches. Au total, plus de 1500 postes administratifs dont 174 bâtiments sont connectés, plus de 15.000 étudiants et enseignants chercheurs verront leurs conditions de formation et de travail améliorer dans neuf (09) des IESR sur 10 que compte le pays.

Pour le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Pr. Adjima Thiombiano, ce projet d’interconnexion entre les universités est l’un des projets du gouvernement dans le cadre de son engagement pour l’amélioration de la qualité des formations dans les universités du Burkina.

« Le projet d’interconnexion des universités est un projet très important aux yeux du gouvernement. Et il (projet) est très important dans nos IESR, parce que ça permettra aux acteurs d’aller chercher la connaissance, l’information là où elle se trouve. Quant aux étudiants, cette connexion leur permettra de fouiller les sites et les bibliothèques numériques en ce temps du système LMD (Licence Master Doctorat) », a-t-il expliqué.

L’insuffisance d’infrastructures et les retards académiques constatés dans les différentes universités seront également jugulés grâce à la réalisation de ce projet. « Dans le cadre du système LMD, il y a une compartimentation du temps. Il y a ce que l’enseignant donne en termes d’enseignement dans un volume horaire. Mais il y a un autre temps où on laisse à l’étudiant d’aller exploiter ses connaissances et aujourd’hui ce temps peut être judicieusement utilisé pour consulter des documents en ligne grâce à cette connexion », à en croire le professeur Adjima Thiombiano.

Cependant, il a invité les étudiants et enseignants à travailler pour que ce projet puisse générer des bénéfices au profit du Burkina Faso. Mamoudou Cissé, coordonnateur du projet d’appui à l’enseignement supérieur, a indiqué que des initiatives sont mises en place pour élargir le projet aux centres universitaires et entretenir les équipements.

En rappel, ce projet a coûté environ 4 milliards de FCFA à l’Etat Burkinabè et à ses partenaires à savoir la Banque Mondiale et Orange Burkina.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Pour Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite