Tabaski : « Il y a des moutons qui ne peuvent pas être sacrifiés » (Imam Ismaël Tiendrébéogo)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le dimanche 16 juin 2024, les fidèles musulmans du Burkina Faso célébreront la fête de l’Aïd El-Kebir ou la fête du mouton ou encore la fête de Tabaski. Ismaël Tiendrébéogo, Imam de l’Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina (AEEMB) et du Cercle d’étude, de recherche et de formation islamique (CERFI) nous en dit un peu plus sur la symbolique du sacrifice du mouton durant cette importante célébration.

La suite après cette publicité

Burkina24(B24) : Parlez-nous de l’historique de la fête de Tabaski ?

Ismaël Tiendrébéogo (I.T) : La fête de tabaski ou Aïd Al-Adha ou la fête du grand sacrifice est un concentré de 4 ou 5 … Le 1er c’est ce qu’on va appeler le pèlerinage en lui-même parce que la fête de Tabaski a lieu après l’ascension de Arafat qui est le point culminant au niveau du pèlerinage.

Deuxièmement, Arafat en lui-même est un lieu de rencontre, de retrouvaille entre Adam et son épouse Eve ou Awa sur ce monticule qu’ils ont appelé Arafat qui signifie « où ils se sont reconnus ». Troisièmement, c’est le lieu où le prophète Mohamed (SAW) a réalisé son grand discours, son discours d’adieu.

Quatrièmement, c’est aussi le symbole de la solidarité des communautés des musulmans qui visent à travers cette fête à revivre la miséricorde et à transmettre la miséricorde comme Dieu nous a enseigné à le faire en disant « Soit bon vis-à-vis des autres comme Dieu l’a été pour toi ».

Quand on parle de symbole de la fête de tabaski, c’est tous ces éléments que nous avons à l’intérieur de cette fête. Pour ce qui est du 5e élément, c’est bien évidemment le sacrifice du mouton qui renvoie au père du monothéisme Ibrahim qui lorsqu’il s’est vu en rêve en train d’égorger son enfant, et le lendemain comme c’est un prophète, il sait que les rêves des prophètes ne sont pas des rêves ordinaires, il en a parlé à son enfant.

Il lui dit, je me suis vu en rêve en train de t’égorger, vois ce que tu en penses. On retrouve ce récit dans la sourate 37 et bien évidemment l’enfant va dire « fais bien ce qui a été recommandé, et s’il plaît à Dieu tu me trouveras parmi les patients ». Donc cet enfant au moment d’être sacrifié sera remplacé par un bélier considérable.

Et c’est en souvenir de ce sacrifice, de cet attachement de Ibrahim, de cette renonciation de Ibrahim à son plus grand plaisir pour plaire à Allah que les musulmans également vont sacrifier le mouton le jour de la Tabaski. Donc quand on parle de Tabaski, c’est l’ensemble de ces symboles qu’il faut prendre en compte.

B24 : A partir de quel âge, un musulman peut commencer à sacrifier le mouton ?

IT : Les obligations religieuses n’incombent à toute personne à l’exception de 3. Le prophète Mohamed (swa) a dit que la plume de la responsabilité est levée sur l’enfant jusqu’à ce qu’il atteigne la puberté, au fou jusqu’à ce qu’il recouvre la raison, et à l’endormi jusqu’à ce qu’il se réveille.

Pour ce qui est de l’âge, l’âge minimal à partir duquel quelqu’un peut être responsable d’acte de pureté, d’acte d’adoration en islam c’est la puberté. Donc égorger, prier, aller au pèlerinage ça devient obligatoire à partir de cet âge. Donc si un enfant n’est plus dans l’enfance mais accède au stade de la puberté et qu’il a les moyens de sacrifier l’animal, il devra le faire parce qu’il remplit les conditions si par ailleurs il est musulman.

B24 : Tous les moutons peuvent-ils être sacrifiés ?

IT : Pour le mouton, il y a des moutons qui ne peuvent pas être sacrifiés. Premièrement les moutons qui ont une infirmité, par exemple un mouton qui a une patte en moins, un mouton qui boitille, un mouton qui est aveugle ne peut pas faire l’objet de sacrifice.

Deuxièmement, un mouton qui a un défaut physique, par exemple, s’il a un côté cassé, il ne peut pas faire l’objet de sacrifice, s’il a une oreille fendue, il ne peut pas faire l’objet de sacrifice. Et troisièmement, un mouton qui est malade physiquement ne peut pas non plus faire l’objet de sacrifice.

Le meilleur mouton c’est celui qui mange dans le noir, c’est à dire, qui a le museau noir et regarde dans le noir, c’est à dire qu’il a les yeux cerclés de noir et qui marche dans le noir, c’est à dire que le bout de ses pattes est noir. C’est le mouton le plus méritoire pour ce qui est du sacrifice à l’occasion de la fête de Tabaski. En dehors du mouton il y a d’autres animaux mais le mouton est l’animal préférentiel pour ce qui est du sacrifice parce que c’est le mouton qui a remplacé l’enfant d’Ibrahim lorsqu’il s’agissait de sacrifice.

B24 : Est-il obligatoire de faire ce sacrifice uniquement le jour de la fête de Tabaski ?

I.T : Le sacrifice a lieu obligatoirement le jour de la fête et après que l’Imam a sacrifié son mouton. Si on le fait avant l’imam, on s’est offert de la viande. On n’a pas fait un sacrifice rituel accepté islamiquement. Après la fête de Tabaski, les 3 jours qui suivent la fête de tabaski sont les jours pendant lesquels on peut sacrifier l’animal. La fête sera un dimanche donc lundi, mardi et mercredi, on peut sacrifier.

B24 : Cette viande a-t-elle une durée de consommation ?

IT : Au début de l’islam, le prophète avait enseigné de ne pas dépasser 3 jours pour éviter que les gens conservent la viande. Le but du sacrifice, c’est d’être généreux. Et le Saint-Coran dit ni la chair ni la viande ne parviennent à Dieu de leur part, seul parvient à Dieu de votre part votre piété. La fête de Tabaski doit être une occasion pour nous de distribuer la viande préférentiellement aux indigents, aux pauvres et aux nécessiteux. Dans le cas du Burkina Faso, spécialement aux personnes âgées et également aux membres de la famille.

On doit partager cette viande en 3 parties, une partie pour les pauvres et les indigents. Si on est hors du besoin, une partie pour les amis et les connaissances et une partie pour la famille. Plus tard quand l’islam est plus ancré dans le cœur des gens, cette obligation de consommer dans les trois jours a été levée par le prophète (SAW).

B24 : Est-il obligatoire de sacrifier le mouton sans arrêt à chaque fête, une fois qu’on s’engage à le faire ?

IT : Dieu n’impose à aucune âme une charge au-dessus de ses moyens. On a une obligation religieuse lorsqu’on a les moyens de cette obligation. Le prophète a sacrifié 2 moutons une année, et dit un mouton pour la famille du prophète Mohamed (SAW) et un mouton pour les membres indigents de ma communauté qui n’auraient pas les moyens. Donc quand on n’a pas les moyens, on ne demande pas de voler ni de tricher ; on ne demande pas de tout faire pour avoir un mouton.

Sur le même sujet👉🏿 Tabaski 2023 au Burkina : Paix et cohésion sociale, les fins mots en cette année

Allah est au courant de notre situation. Il ne faut même pas emprunter pour acheter le mouton sauf si dans le cas des fonctionnaires, ou d’une personne qui attend une entrée d’argent qui trouvera que la fête est passée et qu’elle souhaiterait avoir le mouton avant cette fête là, dans ce cas, on peut faire une exception.

B24 : Peut-on le faire pour les personnes décédées ?

IT : C’est recommandé de faire pour les personnes décédées parce que le prophète Mohamed (SAW) a fait pour des gens qu’il n’a pas vus notamment des membres indigentes de sa communauté. Et le prophète a dit quand une personne décède, le compte de ses bonnes œuvres est arrêté sauf dans 3 cas : Il a laissé un enfant vertueux qui lui fait des invocations, il a enseigné une science utile qui profite aux gens, il a réalisé une œuvre dont les gens profitent après son départ. Le prophète a dit que le jour de la résurrection, Dieu va lui présenter une montagne de bonne action. Devant son étonnement Dieu va lui dire tu as laissé un tel de tes enfants qui a fait l’aumône pour toi.

C’est une invite à moi et aux personnes qui ont perdu l’un de leurs parents ou les deux parents, de se rappeler qu’on peut faire ces sacrifices-là, on peut faire aussi un forage pour un défunt car la meilleure aumône, selon l’islam, c’est l’aumône de l’eau.

Saly OUATTARA

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite