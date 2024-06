Réhabilitation des avenues Yennenga et Mogho: «La transition ne fait pas que la guerre» (Jean-Emmanuel Ouédraogo)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le ministre d’Etat, en charge de la communication, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a procédé ce vendredi 14 juin 2024, au lancement officiel des travaux de réhabilitation des avenues Yennenga et du Mogho. Objectif : Améliorer les conditions de mobilité, la sécurité routière et la fluidité du trafic en milieu urbain.

La suite après cette publicité

Ouagadougou. Vers la fin du calvaire des usagers des avenues Yennenga et Mogho situées dans l’arrondissement N°1 de la ville de Ouagadougou qui étaient dans un état de délabrement très avancé. En effet, le lancement des travaux de réhabilitation de ces deux voies est intervenue ce vendredi 14 juin 2024, à Ouagadougou.

Le coût de réalisation de ce projet est d’un milliard trois cent vingt-trois millions trois cent quatre-vingt-six mille deux cents (1 323 386 200) francs CFA hors TVA ; soit un milliard cinq cent soixante un mille millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille sept cent seize (1 561 595 716) francs CFA toutes taxes comprises y compris les prestations du contrôle, a informé le ministre en charge des infrastructures, Luc Adama Sorgho.

«Le délai de réalisation hors saison pluvieuse de ces travaux est de six (06) mois pour les travaux et de huit (08) mois pour le contrôle», a-t-il précisé.

Ce projet, selon Luc Adama Sorgho, permettra d’assurer la connectivité entre la zone du grand marché et la zone d’activité commerciale et administrative (ZACA), l’accessibilité dans de meilleures conditions aux quartiers Dapoya, Kamsanhonghin et Samandin, de fluidifier le trafic urbain tout en limitant les temps de parcours et d’améliorer la sécurité routière, entre autres.

«Ce qui est des aspects techniques, le chantier se présente de la façon suivante : la réhabilitation de la chaussée et le bitumage de la voie reliant l’avenue Houari Boumediene à l’avenue Nelson Mandela, longue de 800 ml, la réhabilitation de la chaussée et le bitumage de la voie reliant l’avenue Bassawarga à l’avenue de la grande Mosquée d’un linéaire de 700 ml», a indiqué le ministre Sorgho.

Dans le cadre de ce projet, il est prévu la fourniture et la pose de l’éclairage public, la fourniture et la pose de feux tricolores et la plantation d’arbres d’alignement. Le ministre d’État, ministre en charge de la communication, Jean-Emmanuel Ouédraogo a invité l’entreprise chargée pour l’exécution de ces travaux à faire preuve de professionnalisme.

«De toutes les façons, aucune sorte de malfaçons ne sera tolérée. Et à cela également, il convient d’ajouter l’interpellation des riverains et des usagers de faciliter aussi la bonne exécution de ces travaux-là en se conformant aux consignes et en respectant bien sûr les mesures qui seront donc édictées pour permettre donc la bonne avancée de ces travaux », a-t-il appelé.

Pour le ministre Ouédraogo, le lancement de ces travaux démontre qu’outre la reconquête du territoire, une autre mission principale de la transition c’est de travailler au développement. « Je pense que la transition ne fait pas que la guerre, la transition fait également du développement. Et nous en avons encore, une fois de plus, la preuve ce matin », a-t-il conclu.

Willy SAGBE

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite