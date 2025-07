Championnats de handball : La fédération tient le pari chez les petites catégories

publicite

Les finales des compétitions des petites catégories (minimes et cadettes) se sont disputées le samedi 19 juillet 2025 au Palais des Sports de Ouagadougou. Elles ont permis à la nouvelle fédération de tenir l’un de ses engagements en attendant les championnats juniors et séniors.

L’opposition entre Renaissance et l’US Foyer Ran (USFRAN) a été une finale alléchante pour conclure la série de finales du championnat d’Afrique des petites catégories. Victorieuse en match de poule, l’équipe de Renaissance aborde mieux le match avec deux buts d’écart.

Mais la deuxième période voit le retour de l’USFRAN, qui mène parfois avec trois buts d’écart. Mais dans les dernières minutes, l’équipe de Renaissance réussit à égaliser. Il faut recourir aux prolongations. A ce temps supplementaire, l’USFRAN semble plus fraîche et creuse l’écart pour s’imposer 25-28.

Chez les cadettes filles, l’équipe de Wendpanga Handball Club est face à l’équipe du Racing Club de Bobo-Dioulasso (RCB), championne l’année dernière. L’équipe de Wendpanga a pris sa revanche en dominant toute la rencontre pour s’imposer (25-20).

Pendant toute la rencontre, cette équipe de Ouagadougou a mené (11 à 6 à la mi-temps). Une victoire avec un goût particulier. Wendpanga s’impose enfin face à sa rivale.

Un match difficile

« C’était un match très difficile. On avait l’habitude de se croiser en finale. Ils nous ont toujours battus. On a fait plus de huit minutes à 1 à 1, cela montre que c’était une finale relevée », a souligné Inoussa Compaoré, entraîneur de Wendpanga. Il dit avoir mis l’accent sur la défense pour arracher cette victoire. Ce qu’il a réussi. « Avec la victoire dans cette finale, je n’ai pas les mots », se réjouit l’entraîneur.

Dans les autres finales, chez les minimes filles, l’AS SONABHY s’impose 21-19 face au RCB. L’AS Shalom a pris la troisième place en battant le Handball Club de Ouahigouya. Chez les garçons, le RCB est victorieux devant l’AS SONABHY. L’AS LONAB se classe 3e devant l’USFRAN dans cette catégorie.

« On a été menés dans la première partie de la rencontre. On a poussé pour remporter la finale parce que ça fait 17 ans que nous n’avons jamais été champions du monde. Cela fait quatre ou cinq ans que nous sommes revenus vers celui qui nous a formés parce qu’il prenait de l’âge », explique Donatien Dakuyo.

Le nouveau président de la Fédération burkinabè de handball, Boubakar Sanfo, tient son premier championnat. Il avait à cœur de réussir l’organisation de ces phases finales de championnat pour les petites catégories. « C’était important pour nous d’organiser ces phases finales des petites catégories. La Fédération burkinabè a toujours organisé ces phases finales. Nous sommes ceux qui sont venus, nous devons poursuivre », a d’abord affirmé Boubakar Sanfo.

Une belle finale selon les parrains

Il se réjouit du niveau des différentes finales auxquelles il a assisté. « C’était une très belle compétition. La finale qui a opposé les cadettes était de très haut niveau parce qu’il y a certaines joueuses des deux équipes qui sont dans l’équipe nationale cadette, qui a été quatrième aux Jeux de l’IHF Trophée à Abidjan. On était sûrs que ce serait une bonne finale. On n’a pas eu tort », a poursuivi le président de la Fédération burkinabè de handball.

Christiane Sanon/Coulibaly, directrice générale de la Semaine nationale de la culture, a parrainé ces phases finales. « J’ai vraiment apprécié ces finales si bien que j’ai oublié que j’avais pris de l’âge », a constaté la marraine.

Cette compétition était co-parrainée par Guy Kéré, un ancien handballeur. Malgré ce statut, il y a longtemps qu’il n’avait pas assisté à un match de handball. Il se réjouit de ce qu’il a pu constater : « Je suis très content du niveau des joueurs. Cela fait longtemps que je n’étais pas venu regarder du handball ». Il a salué les efforts du président de la Fédération burkinabè de handball et appelé les sponsors à soutenir cette discipline.

Après les championnats des petites catégories, la fédération compte organiser les phases finales des grandes catégories (junior et sénior) au mois d’Août prochain.