Technologie : Une trentaine d’enfants burkinabè âgés de 7 ans à 17 ans formés en pilotage de drones et en robotique

Du 23 décembre 2024 au 3 janvier 2025, l’académie de création et d’éveil scientifique (ACES) a organisé un camp d’éveil scientifique et technologique au profit des enfants de 7 à 17 ans. Ce samedi 4 janvier 2025, ACES a tenu une séance de démonstration pour présenter aux parents et d’autres invités ce que les enfants ont appris durant cette formation.

Cette initiative a pour but d’éveiller scientifiquement et technologiquement l’esprit des enfants afin de susciter un intérêt en eux quand ils grandiront, a indiqué Roch Sawadogo, formateur drone à ACES.

Il a précisé que ce camp a été axé particulièrement sur la robotique et les drones. «Ils ont commencé d’abord par un cours d’algorithmes, un cours de sécurité pour leur apprendre à sécuriser leurs appareils et après ils ont fait de la robotique c’est-à-dire ils ont fait de la programmation orientée objet et ces objets là ce sont des robots qui sont munis de capteurs soit Infrarouge, capteurs IR et des suiveurs de ligne», a-t-il fait savoir.

Il a notifié que l’objectif était de donner des rudiments nécessaires aux enfants afin d’assembler eux-mêmes ces robots. Selon le formateur, les apprenants ont relevé le défi avec brio. Roch Sawadogo a confié que l’autre objectif visé par ce camp, c’est d’avoir des enfants qui ne seront pas uniquement des consommateurs de ces appareils mais qui s’intéressent à la conception également.

«Parce que s’ils savent déjà ce qui se passe dans l’électronique, comment ça se passe et comment on monte certains appareils, ça peut leur donner des voies à suivre et plus tard on aura des experts à l’interne, on n’aura plus besoin d’aller chercher certaines compétences à l’extérieur », a-t-il commenté.

Il a souligné que cette formation est d’une grande importance pour ces enfants car ce sont les mêmes modules qu’ils dispensent aux adultes mais qu’ils ont adaptés pour les enfants. «Ce sont les mêmes outils que les adultes utilisent qu’eux aussi utilisent. Et au niveau du pilotage, les enfants apprennent souvent plus vite que les adultes», a-t-il fait comprendre.

Rihanata Yoda, parent s’est dit épatée et ne regrette pas d’avoir inscrit ses trois enfants à ce programme qui dit-elle, a été enrichissant pour pour ses enfants.

«Je suis venue avec mes trois enfants c’était leur première participation et vraiment, je peux dire que si c’est à rebeloter, nous sommes prêts à ramener les enfants parce que ça leur a permis de s’éclater durant ces congés de Noël, ça les a beaucoup occupés », a-t-elle affirmé.

Taymia Tapsoba, élève en classe de première dit avoir une passion pour l’informatique et les jeux, raison pour laquelle son père l’a inscrit à cette formation.

« Grâce à cette formation, j’ai appris à piloter un drone, à monter un robot et le programmer pour qu’il fasse ce que l’on veut. C’est vraiment une formation très intéressante et enrichissante. Je ne regrette pas d’avoir participé », a-t-il dit.

En rappel, une trentaine d’enfants ont pris part à ce programme. Et ACES veut désormais inscrire ce programme dans la continuité afin de permettre aux enfants de se perfectionner.

