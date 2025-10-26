Technologies et Innovations : Les chercheurs burkinabè répondent au défi de l’industrialisation lors du 15ᵉ FRSIT

Les rideaux sont tombés sur la 15e édition du Forum National de la Recherche Scientifique et des Innovations Technologiques (FRSIT). L’événement a connu son apothéose avec la Nuit de la Valorisation, une cérémonie dédiée aux récompenses qui s’est déroulée dans la nuit de ce samedi 25 octobre 2025 à Ouagadougou.

Ouverte le mercredi 22 octobre 2025, la 15e édition du Forum National de la Recherche Scientifique et des Innovations Technologiques (FRSIT) a officiellement pris fin le samedi 25 octobre 2025.

Placée sous le thème « Quelles contributions des technologies, inventions et innovations dans un contexte de relance d’industrialisation au Burkina Faso ? », cette édition a été richement ponctuée par une série d’activités intenses.

Communications scientifiques, expositions des innovations, panels de discussions thématiques, et des rencontres d’affaires (B to B).

En marge de cet événement, la très attendue Nuit de la Valorisation a rendu un hommage mérité aux chercheurs, innovateurs et scientifiques du pays. Plusieurs catégories de distinctions ont été décernées, notamment des prix d’honneur, des prix spéciaux et les prestigieux grands prix du FRSIT, en vue de saluer les efforts et le génie des lauréats.

Fidèles à l’engagement pris par le Président du Faso lors de la cérémonie d’ouverture, toutes les dotations financières des prix décernés aux lauréats ont été multipliées par cinq. Ce geste témoigne de la ferme volonté des autorités à soutenir de manière significative la recherche scientifique et l’innovation technologique nationale.

Concernant le palmarès, le Bangré d’Or de la 15e édition au a été décerné à Boubacar Zongo. En plus de son trophée, il a reçu un chèque de 25 millions de FCFA, bénéficiant de la multiplication par cinq des prix annoncée par le Président du Faso.

Dans un geste empreint de patriotisme, le lauréat a dédié cette distinction aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS), engagées pour le retour de la paix. « Je voudrais d’abord dédier ce trophée au nom de nos combattants qui sont au front, qu’ils s’assurent que nous aussi en ville, nous allons lutter pour relever les mêmes défis de développement et de sécurité de notre pays », a-t-il déclaré.

Le Bangré d’Argent a été décerné à Mariam Coulibaly/Diakité. Elle a remporté un trophée ainsi qu’une enveloppe de 15 millions de FCFA. Son travail portait sur le développement d’une technologie innovante pour la production de farine et de pain à base de manioc et orange, contribuant ainsi à améliorer la qualité nutritive des produits de boulangerie.

Enfin, le Bangré de Bronze est revenu à Abdoul Karim Coulibaly. Il a été récompensé pour son invention du tracteur TR1, une solution agricole entièrement endogène, pratique et économique. Il a reçu un trophée et la somme de 10 millions de FCFA.

En sa qualité de représentant du Président du Faso, le Pr Adjima Thiombiano, ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, a tiré un bilan positif de cette 15e édition.

Dans son allocution, il a chaleureusement félicité les participants et a encouragé l’ensemble de la communauté scientifique à poursuivre ses efforts vers toujours plus d’innovation et de valorisation. Enfin, il a donné rendez-vous en 2027 pour la 16e édition du Forum National de la Recherche Scientifique et des Innovations Technologiques (FRSIT).

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24