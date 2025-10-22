Le Président du Faso lance le FRSIT 2025, au nom de la Révolution scientifique

0 Partages Partager Twitter

La quinzième édition du Forum National de la Recherche Scientifique et des Innovations Technologiques (FRSIT) a officiellement ouvert ses portes, ce mercredi 22 octobre 2025, à Ouagadougou, sous la haute présidence de Son Excellence le Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Cette quinzième session est placée sous le thème capital « Quelles contributions des technologies, des inventions et innovations dans un contexte de relance industrielle du Burkina Faso ? ». On note la présence de la République du Niger et la République du Togo en qualité de pays invités, et la République du Mali en tant que pays invité d’honneur.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation du Mali, le Professeur Mamadou Saidou, a fait part de son vif plaisir de voir le Mali désigné comme pays invité d’honneur de cette quinzième édition. Il y perçoit l’expression de la fraternité historique et de la communauté du destin scientifique qui unissent les deux nations.

“La désignation de la République du Mali comme pays invité d’honneur révèle une signification fortement symbolique et stratégique. Elle traduit la fraternité historique et la communauté du destin scientifique unissant le Mali et le Burkina Faso, deux nations engagées dans la constriction d’une Afrique sereine, prospère et résolument tourné vers le développement endogène”, a-t-il déclaré.

Il a également souligné l’engagement des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) à conjuguer leurs efforts afin de stimuler le savoir-faire et le génie créateur des scientifiques et innovateurs de leurs espaces respectifs, conférant ainsi une nouvelle dimension au secteur de l’enseignement supérieur, de la recherche et des innovations.

Pour sa part, le Professeur Adjima Thiombiano, ministre burkinabè en charge de la Recherche et de l’Innovation, a affirmé que le Burkina Faso dispose de chercheurs, d’enseignants-chercheurs, d’innovateurs et d’inventeurs de qualité.

Il a en outre précisé que la recherche et l’innovation se trouvent au cœur des priorités gouvernementales sous le leadership du Capitaine Ibrahim Traoré, conférant ainsi à la recherche le statut de maillon fort de l’initiative présidentielle pour une éducation de qualité.

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a, quant à lui, insisté sur la nécessité que la révolution soit menée dans tous les domaines, y compris celui de la recherche scientifique. “Il faut qu’on se réveille, on s’amuse beaucoup. S’amuser c’est bien mais il faut qu’on travaille”, a-t-il dénoncé.

Poursuivant son allocution, le Président du Faso a annoncé l’imminente contribution des entreprises au financement de la recherche. Il a vivement interpellé les chercheurs à l’action en les questionnant : “Il faut que vous travailliez, il y a plus de 100 ans de cela, les autres ont créé des moteurs. Qu’est-ce qu’on a fait au Burkina ? Il y a plus de 100 ans de cela, ils ont appris à détecter le pétrole, à l’exploiter, à le raffiner qu’est-ce que nous faisons au Burkina ?”.

Il a pris l’engagement de doter le Burkina Faso de matériels de recherche de pointe dès le premier trimestre de 2026 afin de dynamiser substantiellement le domaine de l’innovation et de la recherche.

Willy SAGBE

Mahoua SANOGO (Stagiaire)

Burkina 24